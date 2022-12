HSV überwintert auf einem Abstiegsplatz

Im letzten Spiel der Vorrunde in der Handball-Verbandsliga verlor der HSV Hockenheim mit 25:34 beim TSV Wieblingen. Mit dem Erfolg aus der Vorwoche im Rücken hatte der HSV aus dieser Partie auch etwas Zählbares mitnehmen wollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Entsprechend motiviert ging die Mannschaft auch von Beginn an zu Werke und Philippe Schinke sorgte mit seinem Treffer in der 10. Minute für die erste Hockenheimer Führung (3:4). Es sollte jedoch das einzige Mal bleiben, dass der HSV in Front lag. Bis zur Pause entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem sich keine Mannschaft absetzen konnte. Beim Pausenstand von 14:13 war die Partie noch völlig offen.

Gleich nach dem Seitenwechsel nutze der TSV eine von insgesamt elf Zeitstrafen gegen den HSV konsequent aus, erzielte drei Treffer in Folge und setzte sich mit 17:13 ab. Dies sorgte für Verunsicherung bei den Gästen, die im Angriff jetzt zu überhastet agierten und auch einige klare Chancen ungenutzt ließen. Und in der Defensive gelang es nicht – auch aufgrund der zahlreichen Unterzahlsituationen – das Kreisläuferspiel des TSV in den Griff zu bekommen, sodass Wieblingen sich immer weiter absetzen konnte. Mitte der zweiten Hälfte sorgte ein 4:0-Lauf der Hausherren für die Vorentscheidung, denn dem HSV gelang es nicht mehr, in die Partie zurückzufinden (25:17/47.). „Meine Mannschaft hat über weite Strecken nicht das umgesetzt was wir abgesprochen haben. Zudem haben wir uns nicht auf die Linie der Schiedsrichter eingestellt und dadurch selbst geschadet. Das müssen wir in Zukunft cleverer lösen, denn in ständiger Unterzahl wird es schwer erfolgreich zu sein“, lautete so das ernüchternde Fazit von Trainer Admir Kalabic. Nach der Pause zum Jahreswechsel steht bereits am Sonntag, 8. Januar, das nächste Spiel beim Titelaspiranten HSG Ettlingen an.

Mehr zum Thema Handball-Verbandsliga HSV kann es doch noch Mehr erfahren Handball-Badenliga Friedrichsfeld wacht zu spät auf Mehr erfahren

HSV: Sowden, Lang, Berlinghof; Kalabic (10/4), Neumann (1), Hufnagel (1), F. Gubernatis, H. Gubernatis, Diehm (5), Schinke (4), Kauther (4), Kimling. zg