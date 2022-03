HSV und TVE unter Druck

Die ersten Entscheidungen in den Auf- und Abstiegsrunden der Handball-Badenliga sind gefallen: Für die TSG Eintracht Plankstadt und die HSG St. Leon/Reilingen ist die Saison seit dem Wochenende beendet – wobei Letztere mit dem Auswärtscoup in Heddesheim dafür sorgten, dass sie auch in der nächsten Runde in dieser Klasse spielen dürfen. Für die Plankstadter ist das Ausscheiden im Viertelfinale um die badische Meisterschaft allenfalls ärgerlich, aber kein Beinbruch.

Noch im Rennen – wenn auch hauchdünn – ist die HG Oftersheim/Schwetzingen II, die es jetzt im Halbfinale mit dem TV Hardheim zu tun bekommt. Bereits in der Vorrunde waren die beiden Mannschaften Gegner in der Gruppe A, trafen allerdings nur einmal aufeinander, weil das Rückspiel abgesagt wurde. Die erste Partie in Hardheim endete damals für die HG II mit einer schmerzlichen 19:34-Niederlage. Das können die Gäste jetzt am Samstag, 2. April, im Odenwald besser machen. Das andere Halbfinale bestreiten der TV Knielingen und der TSV Amicitia Viernheim.

Zwei oder drei Absteiger?

Für den HSV Hockenheim und den TV Eppelheim geht es in der Abstiegsrunde um die Wurst: Denn ein Erfolg in der Summe aus Hin- und Rückspiel muss her, um Badenligist bleiben zu können. Dabei hat der HSV gegen Stutensee/Weingarten die vermeintlich leichtere Aufgabe als der TVE gegen Heddesheim. Allerdings ist auch möglich, dass nicht nur die beiden Verlierer aus diesen Duellen absteigen müssen, sondern noch ein drittes Team, falls der TSV Birkenau (derzeit Fünftletzter) aus der Oberliga absteigen sollte – was durchaus im Bereich des Möglichen liegt. ali

