Hyänen lassen sich Beute entreißen

Als hungrige Beuteangreifer wollten die selbsternannten Drittliga-Hyänen der HG Oftersheim/ Schwetzingen den Rhein-Neckar Löwen II die ausgelobten Punkte wegschnappen. Doch am Ende blieben sie bei der 27:29 (15:12)-Niederlage mit leeren Mägen im Schlussspurt auf der Strecke. Dabei sah es über weite Phasen des durchaus attraktiven Handball-Derbys nach einem Erfolg des Gastes aus.

An diesem Abend gab es zwei für die Entwicklung der Begegnung zwei wichtige Phasen. Die eine bestimmte die HG, als sie auf einige Tore Abstand vorlegte und sie dann bis in die Schlussphase hinein ständig den Takt vorgab, ohne allerdings das Spielgeschehen zu dominieren – und dann kamen die letzten Minuten.

Hinten ein paarmal gute Deckung und mehrfach Torhüter Benedikt Müller mit seinen Händen am Ball, vorne Paul Stier, Lukas Sauer und Max Barthelmeß – und schon waren drei Tore Vorsprung mit Leichtigkeit herausgespielt (18.). Ein Abstand, der mit minimalen Schwankungen bis fast zum Ende verteidigt wurden, ja zwischenzeitlich sogar auf vier Treffer Differenz ausgebaut wurde.

Doch nach dem 16:20 von Niklas Krämer (37.) war erstmals damit Schluss. Der Gastgeber hatte sich mitterweile auf seine Besucher eingestellt. Mit 19:20 wurde es erstmals eng, das 20:23 und das 21:24 schienen Entlastung zu verprechen, aber ab dem 24:24 (nach einem Fauxpas im Passspiel und einem Fehlwurf) von RNL-Dauertorschütze Robert Timmermeister, den HG-Cheftrainer Christph Lahme in seiner Mannschaftsvorbereitung gemeinsam mit Elias Scholtes durchaus auf dem Schirm hatte, fing das Blatt an sich zu wenden – und zwar endgültig (49.). Quasi parallel dazu sorgten ein verworfener Siebenmeter (stark von Niklas Gierse pariert) und eine längere torlose Zeitspanne für prickelnde Derbyspannung. Aber auch wenn die HG mit Max Barthelmeß (Konter), Lukas Sauer (Siebenmeter) und Niklas Krämer (vom Kreis) noch dreimal bis zum 26:27 vorlegte, glitt ihr der so wichtig benötigte Erfolg aus den Händen – teilweise unter dem passivem Warnzeichen.

Obwohl die Kronau/Östringer Spielgemeinschaft einen Abschluss am HG-Tor von Benedikt Müller vorbeisemmelte, machten ein Stürmerfoul, der Einsatz eines siebten Feldspielers bei den Hausherren und ein missglückter Kempaversuch die endgültige Entscheidung aus. Eine Balleroberung zum Remis blieb aus, Theo Straub machte für den Gastgeber im Sieben-gegen-Sechs bei offener Manndeckung der HG den Deckel drauf.

„Wir haben uns eigentlich nicht viel vorzuwerfen. Außer vielleicht bei unserem Abwehrverhalten in der zweiten Halbzeit, da haben wir wieder 17 Dinger reingekriegt“, zog Trainer Christoph Lahme nach dem Drittliga-Derby Bilanz, „davor haben die Jungs bombastisch gedeckt. Aber ab der 46. Minute produzieren wir vorne mehr technische Fehler als wir Tore werfen.“ mj