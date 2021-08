Hybrides Seminar für DFB-Kindertrainer-Zertifikat

Mit der Qualifizierungsmaßnahme „DFB-Kindertrainer“ unterstützt der Badische Fußballverband Vereine bei der Umsetzung der neuen Spielformen im Kinderfußball. Der erste Zertifikatslehrgang für Trainer und Betreuer, die bei den Bambini bis zur E-Jungend tätig sind oder es werden wollen, startet am Montag, 20. September, als Pilot im Fußballkreis Karlsruhe.

Mit diesem Schulungsangebot gibt der Badische Fußballverband allen Trainern, Betreuern, Mamas und Papas die Gelegenheit, ihr Engagement im Kinderfußball zu vertiefen und sich dafür erste qualifizierte Hilfestellungen anzueignen. Dabei geht es ganz bewusst nicht darum, eine stringente und aufwendigere Lizenz-Trainerausbildung zu beginnen, sondern vielmehr, kindgerechte Inhalte zu vermitteln sowie Tipps und Tricks für das tägliche Training mit auf den Weg zu geben. Behandelt werden sowohl praktische Themen wie „Ziele und Spielidee im Kinderfußball“, „Trainingsorganisation und -schwerpunkte“ als auch übergeordnete Inhalte, unter anderem die Aufgaben und Anforderungen an Kindertrainer, Elternarbeit und Kinderschutz.

Das DFB-Kindertrainer-Zertifikat wird in einem hybriden Format durchgeführt. Die zwei dezentralen Präsenztage beim Verein FV Malsch werden von drei Online-Phasen begleitet, in denen sich die Teilnehmer die bereitgestellten Informationen aneignen können. Die Zeiträume vor und nach den Präsenztagen sollen genutzt werden, das Erlernte praxisnah mit den eigenen Mannschaften zu erproben und zu festigen. Lehrgangsbeginn und Online-Phase eins ist am Montag, 20. September, Präsenztag eins am Samstag, 2. Oktober, zirka 9 bis 15 Uhr. Online-Phase zwei beginnt am Samstag, 16. Oktober, Präsenztag zwei ist am Samstag, 30. Oktober, etwa 9 bis 15 Uhr. Lehrgangsende und Online-Phase drei sind für Sonntag, 21. November, vorgesehen. Die Anmeldung erfolgt über das DFBnet.

An dem Pilotlehrgang im Kreis Karlsruhe können 25 (maximal zwei Personen aus einem Verein) kostenlos teilnehmen. Das DFB-Kindertrainer-Zertifikat wird ab 2022 flächendeckend dezentral in allen Kreisen angeboten. Die Lehrgangstermine und weitere Infos werden voraussichtlich ab Anfang 2022 über den Veranstaltungskalender auf www.badfv.de/qualifizierung veröffentlicht. zg

