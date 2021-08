Die erste Aufgabe der Saison in der Fußball-Kreisliga konnte der SC 08 Reilingen nicht lösen. Mit 1:6 ging die Mannschaft von Spielertrainer Patrick Rittmaier unter. Für den 34-Jährigen ist dieser Auftakt verschmerzbar: „Wir wussten, dass wir es mit so einer jungen Mannschaft schwer haben werden.“ Besser können es die 08er schon diesen Mittwoch machen. Im Heimspiel gegen den FV 03 Ladenburg steht ab 19 Uhr die nächste Prüfung bevor. „Es ist ein Vorteil, dass es direkt weitergeht“, findet Rittmaier. „Als Fußballer möchte man doch am liebsten gleich am nächsten Tag schon wieder zeigen, dass man es besser kann. Ich denke, wir sind heiß.“

Obwohl die Reilinger aber ein halbes Dutzend Gegentore kassiert haben, hat der neue Schlussmann Ricardo Alonso schon im ersten Spiel das Maximum abgerufen. Im Vorfeld sah er sich einem Kampf um den Platz des Stammtorwarts gegen Marc Reutner ausgesetzt. Rittmaier fühlt sich in seiner Entscheidung aber bestätigt: „Ohne ihn hätten wir wahrscheinlich 1:10 verloren. Das heißt nicht, dass Marc ein schlechterer Torwart ist, aber Richi bringt mehr Erfahrung mit und ist in Eins-gegen-Eins-Situationen überragend.“ Der Spielertrainer selbst ist angeschlagen. Ganz sicher ausfallen werden Lennart Raupp, Janis Gallo sowie Luis Ehringer und Luis Neureither.

Besser lief es zum Auftakt indes für den FV 08 Hockenheim (6:0 gegen den SV Enosis Mannheim). Im Parallelspiel wollen die Rennstädter beim VfB Gartenstadt nachlegen. Der KSC Schwetzingen startet verspätet am Donnerstag daheim gegen die SpVgg Wallstadt (19 Uhr) in die Saison und der SC Rot Weiß-Rheinau empfängt zeitgleich die TSG Eintracht. mjw

Info: SC Reilingen – Ladenburg (Mittwoch, 19 Uhr), KSC Schwetzingen – SpVgg Wallstadt (Donnerstag, 19 Uhr).

