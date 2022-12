„Ich glaube an den Klassenerhalt und unseren Teamgeist“

Das erste Spiel der laufenden Saison ging mit einem Tor auswärts gegen die HSG Gedern/Nidda verloren. Diese Rechnung möchten die Drittliga-Handballerinnen der HSG St. Leon/ Reilingen am Sonntag gegen den derzeitigen Tabellendritten aus dem hessischen Wetteraukreis nur zu gerne begleichen und damit die Fans im Harres in der letzten Partie vor der Winterpause erfreuen.

Dabei will das Team von Trainer Daniel Weinheimer den Kampfgeist und die Spielstärke vom Auswärtssieg in Bönnigheim vergangenes Wochenende mitnehmen. „Wenn wir wieder bis zum Ende konzentriert guten Handball spielen, ist da mehr drin und wir könnten so diese weiteren zwei wichtigen Punkte sicher einfahren“, ist Torhüterin Clara Bohneberg (kleines Bild) optimistisch. Dennoch warnt Weinheimer seine Akteurinnen: „Trotz ihrer deutlichen Niederlage in der jüngsten Begegnung gegen Eddersheim (23:30) dürfen wir Gedern/Nidda nicht unterschätzen, sie gehen 60 Minuten Tempo, sind auf allen Positionen torgefährlich und haben eine sehr bewegliche 6:0- und 5:1-Abwehr.“ Außerdem hofft er darauf, dass einige seiner Akteurinnen, die diese Woche kränkelten und deshalb nicht oder wenig trainiert haben, wieder fit sind, denn dann wäre sein Kader komplett.

Clara Bohneberg bekleidet seit dieser Saison auch das Amt der Damenwartin. Ihre Aufgaben sind dabei – zusätzlich zu den Trainingseinheiten und Spielen – die Kommunikation mit den Verbänden, den Schiedsrichtern und anderen Offiziellen sowie die Organisation der Heimspiele. Dabei habe sich die Aufgabenverteilung im Lauf der Zeit gut eingependelt und sie bekomme viel Unterstützung aus der Mannschaft.

Wir haben sie um eine kurze Zwischenbilanz sowie Rück- und Vorschau gebeten.

Die Hinrunde glich mit erst fünf verlorenen und nach dem Trainerwechsel vier Siegen aus sechs Spielen mit zwei vermeidbaren Niederlagen einer emotionalen Achterbahnfahrt. Was ist Dein Resümee, was war da vor allem mental mit dem Team los?

Clara Bohneberg: Ich denke, das gesamte Chaos im ersten Viertel der Runde ist innerhalb der Mannschaft immer noch etwas zu spüren. Ich bin froh, dass langsam Ruhe einkehrt und wir mit Daniel, Alex, Günther und Askold ein Trainerteam hinter uns haben, das uns besonders in schwierigen Situationen zur Seite steht und unterstützt.

Das letzte Spiel vor der Winterpause steht an. Überall ist Umtriebigkeit zu spüren, da alle Vereine anfangen, die nächste Saison zu planen. Ihr auch? Gibt es Pläne, schon Zusagen oder Spielerinnen, die sicher aufhören oder gehen werden?

Bohneberg: Wir haben noch nichts zu vermelden, aber das steht natürlich jetzt auch bei uns an. Wir werden in den kommenden Tagen die ersten Gespräche mit Spielerinnen führen und hoffen natürlich, dass wir die Mannschaft im Großen und Ganzen zusammenhalten können. In den vergangenen Jahren und auch diese Saison hat man gesehen, dass besonders der gute Mannschaftszusammenhalt Grundlage unseres Erfolgs ist, was wir gerne so beibehalten wollen.

Wie siehst Du eure Chancen für die Rückrunde, glaubst Du an den Klassenerhalt?

Bohneberg: Ich glaube fest an den Klassenerhalt. In den meisten Spielen war zu sehen, was wir können. Die Besonderheit ist, dass fast alle Teams von den Punkten her nahe beieinander liegen und es somit zum Ende hin vermutlich nochmals spannend wird. Allerdings glaube ich an unseren Teamgeist und dass wir aus den Rückspielen Punkte mitnehmen, die wir in der Hinrunde haben liegenlassen. led/Bild: Lederer

Info: HSG St. Leon/Reilingen – HSG Gedern/Nidda (Sonntag, 16 Uhr, im Harres, St. Leon-Rot)