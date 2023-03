Ida Kalous wird Zweite

Bei der Nachwuchs-Verbandsrangliste, dem höchsten Wettbewerb im Badischen Tischtennis-Verband, waren einige Vereine aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung vertreten. Zuvor hatten sie sich bei den Regionsranglisten für den Verbandsentscheid in Weinheim qualifiziert. Mit jeweils vier Startern waren der TTC Hockenheim und der TTC Ketsch einer der erfolgreicheren Vereine.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beste Platzierung erreichte Ida Kalous (TV Brühl) mit Rang zwei bei den Mädchen der Altersklasse 12, zwei Plätze dahinter landete Nele Bucher (TTC Ketsch). Deren Vereinskameradin Lilli Sturm wurde Dritte bei den Mädchen 13. Der derzeit stärkste Hockenheimer Spieler ist Luan Hesse, der sich in der Altersklasse U15 aufgrund seiner Leistungen im Vorjahr direkt für die Verbandsrangliste qualifiziert hatte. Er wurde in seiner Gruppe mit 6:1 Siegen Zweiter. Insgesamt kam er in der Endrunde auf den vierten Platz, womit seine Betreuer sehr zufrieden waren.

Der Hockenheimer Thomas Mersmann (Jungen 11) musste in der stärksten Gruppe an den Tisch und wurde mit 5:2 Siegen Dritter. Damit scheiterte er äußerst knapp an der Endrunde. Im Vergleich um Platz fünf setzte er sich dann spielerisch stark durch. Während alle Platzierten vor Mersmann und Jerome Lindner Platz 13 bereits 2013 geboren sind, können die beiden Hockenheimer (2014) auch noch nächstes Jahr in der gleichen Altersklasse starten dürfen. ali