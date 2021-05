Identifikationsfigur wäre gut

Die Führungskrise beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) spitzt sich immer weiter zu und gipfelte nun im Rücktrittsgesuch von Präsident Fritz Keller. Generalsekretär Friedrich Curtius wird ihm folgen, doch auch die beiden Ersten Vizepräsidenten Rainer Koch und Peter Peters, die interimsmäßig die Präsidentschaft übernehmen, sind nicht frei von Kritik.

Wir haben an der Basis dieser Gruppierung von Fußballern und Funktionären, denen sich die DFB-Oberen verschrieben haben, nachgefragt, welches Bild sie von ihrem Dachverband derzeit haben und wen sie sich als Nachfolger Kellers an der Verbandsspitze vorstellen könnten.

© Fischer

Timo Becker (Spielertrainer FC Badenia Hirschacker): Um ehrlich zu sein, finde ich es schade, dass der DFB sich von oben her so präsentiert. Ich denke, es müsste dort auch mal ein Umdenken stattfinden, ein bisschen Auffrischung würde dort auch guttun. Zu einem Präsidenten kann ich nichts sagen, da ich im Moment niemanden so richtig in der Lage finde, das zu machen. Ein Kandidat wäre für mich eventuell Uli Hoeneß, aber ob er sich das antut, ist fraglich.

Marco Rocca (Trainer Spvgg 06 Ketsch): Es wird Zeit für einen Neuanfang. Fachkompetenz, ein strukturierter Plan, aber auch die Sympathie wird für diesen Neuanfang sehr wichtig sein. Matthias Sammer, Rudi Völler und Nadine Keßler könnte ich mir gut vorstellen, wenn die Chemie und die sportliche Ausrichtung stimmen.

Michael Eisenhauer (Trainer FV Brühl II): Es ist ja schon seit einigen Jahren so, dass der DFB immer wieder in schwere Fahrwasser kommt. Wichtig ist, dass der mächtigste Verband in Deutschland zur Ruhe kommt. Wer neuer Präsident wird? Es sollte jemand aus dem Fußball sein, jemand, der eine Identifikationsfigur ist, einer, der auch alle wiedervereint. Viele schauen sich schon gar keine Länderspiele mehr an. Auch, als noch Zuschauer erlaubt waren, ging das Interesse stark zurück – was auch an dem Slogan „Die Mannschaft“ hing. Berti Vogts prangerte das auch an. Für mich geeignet wären Rudi Völler, Lothar Matthäus, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger oder Berti Vogts.

Daniel Hahn (Abteilungsleiter SV Rohrhof): Der Nachfolger oder die Nachfolgerin sollte endlich mal Klarheit in den Laden bringen und das Zusammenspiel zwischen DFB und DFL in den Griff bekommen. Wer es am Ende wird, ist relativ egal. Kompetent soll er sein. Klar ist, dass endlich Strukturen geschaffen werden müssen, wie die Verbände mit den Profis zusammenarbeiten – und dass die Personen in der Führungsetage sich nicht um das eigene Gehalt, sondern in erster Linie um ihren Job als Präsident kümmern sollen.

Rene Rehberger (Trainer SG Eppelheim II): Natürlich ist diese Aussage von Fritz Keller nicht korrekt gewesen und daher muss der Posten neu besetzt werden. Ich fände mal einen frischen Wind ganz gut, vielleicht auch mal eine Frau ins Boot holen. Meine Favoriten wären Oliver Bierhoff oder Philipp Lahm.

