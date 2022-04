Im Finale gegen Brühl II

Der FV 1918 Brühl II und die TSG Eintracht Plankstadt bestreiten das Endspiel um den Mannheimer Fußball-Kreispokal. Nachdem der A-Ligist aus Brühl sein Final-Ticket bereits Ende Februar durch einen Sieg beim SKV Sandhofen (4:2 n.V.) gebucht hatte, zog nun auch der Kreisligist nach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im zweiten Halbfinalspiel beim B-Ligisten SC Blumenau kam die Mannschaft von Trainer Ali Hanbas zu einem knappen 1:0-Erfolg. Die Gäste aus Plankstadt kamen mit großer Entschlossenheit aus der Kabine und machten früh Druck. Folgerichtig traf Benjamin Dittmer in der 21. Minute zum 0:1. Danach hätte die TSG Eintracht erhöhen müssen, einige gute Chancen wurden allerdings vergeben. Dies führte dazu, dass Blumenau ins Spiel fand und selbst zaghafte Angriffsversuche unternahm. „Wir sind verdient in Führung gegangen. Leider konnten wir das Tempo nicht über das ganze Spiel hochhalten, sodass sich der Gegner ein paar Chancen erspielen konnte“, spricht Plankstadts Trainer Ali Hanbas insbesondere den zweiten Durchgang an. Nach dem Seitenwechsel wurde Blumenau stärker und übernahm die Spielkontrolle. Die Gäste zeigten Nerven und mussten zusätzlich Verletzungen kompensieren.

Am Ende sehr erleichtert

Die Mannheimer schnupperten am Ausgleich, brachten den Ball jedoch nicht mehr im Tor unter. Als der Schlusspfiff ertönte, zeigten sich die mitgereisten Plankstädter Anhänger erleichtert. „Wir sind überglücklich und genießen den Moment und wissen, dass im Finale ein motivierter Gegner auf uns wartet“, so Hanbas. Angepeilt ist das Endspiel für den Zeitraum 16. bis 18. Juni.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für den Badischen Verbandspokal der Folgesaison haben sich die TSG Eintracht Plankstadt, der SC Blumenau, der SKV Sandhofen, der FV Leutershausen und die SpVgg Wallstadt qualifiziert. Der FV 1918 Brühl II ist als zweite Mannschaft nicht teilnahmeberechtigt. Für diesen freien Platz bestreiten noch der TSV Neckarau und die SG Hohensachsen ein Entscheidungsspiel.