Im heimischen Becken äußerst erfolgreich

Der SV Hellas Brühl lud nach dreijähriger Pause erstmals wieder zu einem Internationalen Masters-Wettkampf für Senioren ins Brühler Hallenbad ein. Gekommen waren zur 20. Auflage 50 Teilnehmer aus 16 Vereinen des Badischen-, Hessischen-, Südwestdeutschen- und Württembergischen Schwimmverbandes, davon drei Sportler in der Altersklasse AK80. Erika Wassermann vom SV belegte hier über 50 Meter Brust Platz eins.

So nahm zum Beispiel Sigurd Pathe von der Sportunion Neckarsulm, Jahrgang 1943, bereits vor 20 Jahren an diesem Wettkampf teil: „Hier habe ich erstmals als Master-Schwimmer an einem Wettkampf teilgenommen und bin seitdem dem Schwimmsport treu geblieben.“

Frankenthal erringt Wanderpokal

Den Wanderpokal für die Mannschaftswertung Gesamt errang der Frankenthaler SV 1897 knapp mit einem Punkt vor dem SK Neptun Leimen.

Der SV Hellas war mit neun Schwimmern vertreten. Helmut Sprengel (AK55) gewann jeweils über 200 Meter Freistil und 100 Meter Brust und belegte über 100 sowie 200 Meter Lagen zudem den zweiten Platz. Klaus Renkert (AK60) siegte über 50 und 200 Meter Freistil, wurde Zweiter über 50 Meter Schmetterling sowie Dritter über 100 Meter Freistil.

Mollie Will errang in der AK30 den ersten Platz über 50 Meter Rücken, 100 und 200 Meter Lagen. Katja Emmerich wurde in der AK50 Zweite über 100 Meter Lagen und 50 Meter Freistil sowie Dritte über 50 Meter Rücken und Schmetterling. Roland Obermeier gewann in der AK60 über 100 Meter Lagen und sicherte sich Silber über 50 Meter Brust und Bronze über 50 Meter Rücken. Madeleine Stjepanovic (AK50) war Schnellste über 100 Meter Brust und 50 Meter Freistil, Zweite über 100 Meter Rücken und den Dritte über 100 Meter Lagen.

Simon Weckesser schlug in der AK25 als Erster über 50 Meter Schmetterling, Brust, Freistil und 100 Meter Lagen an, Markus Goldhorn (AK45) über 50 Meter Schmetterling. Dritter wurde er über 50 Meter Freistil.

Im Mehrkampf der Frauen der Altersklasse AK30 siegte Mollie Will, Katja Emmerich erreichte in der Altersklasse AK50 unterdessen den zweiten Platz und bei den Männern gewannen Simon Weckesser in der Altersklasse AK25 sowie Helmut Sprengel in der AK55. zg