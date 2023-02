Reichlich gehandicapt und teilweise ohne etwas Spielglück musste die HG Oftersheim/Schwetzingen beim SC DHfK Leipzig mit 31:44 (16:20) die Segel streichen. Damit geht der begehrte vierte Platz in der Meisterrunde eins der Jugend-Bundesliga Handball vorerst an den HCE Rostock, der am Vortag Balingen/Weil-stetten bezwungen hatte.

Wieder einmal sah das HG-Trainergespann Christoph Lahme und

...