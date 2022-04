Im Halbfinalhinspiel um den Aufstieg in die Handball-Oberliga Baden-Württemberg unterlagen die Brühlerinnen des TV unter Trainerin Kerstin Siebelist (kleines Bild) beim TSV Rintheim mit 26:30. Der Tabellenzweite der Gruppe B reist damit mit einem vier Tore Polster zum Rückspiel am Sonntag (16 Uhr) nach Brühl. Für den TVB gilt es also, im Heimspiel den Bock noch umzustoßen, um die Finalspiele

...