Die Herren-Nationalmannschaft des Deutschen Basketball-Bundes spielt am Montag, 28. Februar, um 19.30 Uhr im SNP Dome in Heidelberg gegen Israel (live und kostenlos für alle bei Magenta Sport). Das Spiel wird im Zuge der European Qualifiers für den FIBA Basketball World Cup 2023 in Indonesien, Japan und den Philippinen ausgetragen.

Nach zwei Spieltagen in Gruppe D im November (Deutschland: 66:69 gegen Estland in Nürnberg/82:79 gegen Polen in Lublin) liegen die Israelis mit zwei Siegen (69:61 gegen Polen und 79:69 in Estland) an der Tabellenspitze. Bereits drei Tage vor dem Heidelberg-Spiel kommt es am 25. Februar in Tel Aviv zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams. Die Partie in Heidelberg hat also in jedem Fall eine immense Bedeutung. Mit zwei Siegen gegen die Israelis könnte das Team von Bundestrainer Gordon Herbert einen großen Schritt in Richtung World Cup machen. Mit welchem Team die DBB-Korbjäger antreten können, wird sich einmal mehr jedoch erst kurzfristig entscheiden können. red