Improvisation gegen Hardheim

Als liege diese Badenligasaison ein Fluch auf der Handballtruppe von Trainer Niels Eichhorn – von Wochenende zu Wochenende fallen immer wieder andere Leistungsträger kurzfristig aus und so trat die TSG Eintracht Plankstadt nun auch am jüngsten Spieltag – das letzte Heimspiel des Jahres – einmal mehr nicht mit dem kompletten Kader an. Somit war wie so oft Improvisation in Abwehr und Angriff gefragt. Den Gästen des TV Hardheim ging es diesbezüglich auch nicht besser „und somit war klar, dass am Ende das Spiel über den Willen und den Kampfgeist entschieden wird“, blicken die Plankstadter Verantwortlichen auf das 25:25 zurück.

Eine offensive Manndeckung der Gäste aus dem Erfatal direkt von Beginn des Spiels kam nicht nur für die Zuschauer überraschend und sorgte für ein schnelles und hektisches Spiel zu Beginn. Zu Anfang agierten die Hausherren besser und lagen bis zur 15. Spielminute mit 10:8 in Front. Ab da an übernahmen die Gäste etwas das Ruder und gingen mit 14:13 schließlich in die Kabine.

Das Momentum blieb auch nach der Halbzeit aufseiten der Hardheimer und es entwickelte sich ein wahrer Handballkrimi, in dessen Verlauf sich keine der beiden Mannschaften ernsthaft absetzen konnte. Nach einer Zwei-Minuten-Strafe für das Plankstadter „Wolfsrudel“ geriet die TSG Eintracht zwar beim 17:20 in der 45. Minute zwischenzeitlich mit drei Toren in Rückstand, aber dieser wurde sieben Zeigerumdrehungen später wieder egalisiert.

Siebenmeter entscheidend

Ein Doppelschlag von Hardheims Niklas Winter sorgte nochmals für die Führung, ehe die Gastgeber den Turbo zündeten und 100 Sekunden vor dem Spielabpfiff Kapitän Axel Schöffel das umjubelte 25:24 erzielte. Trotz nochmaligem Ballbesitz gelang kein Treffer mehr und Hardheim bekam schließlich immerhin 30 Sekunden Zeit, um den Ausgleich zu erzielen, was die Gäste auch mit einem nach Ansicht der Gastgeber fragwürdigen Siebenmeter mit der Schlusssirene nutzten.

Somit mussten beide Teams mit der Punkteteilung leben, was unter dem Strich wohl auch ein gerechtes Ergebnis an diesem Handballabend war.

TSG Eintracht: Treiber, Maier (8/2), Bastel (2), Skade (1), Kern, Verclas (2/1), Schöffel (5), Schöffel (6), Arikan, Becker, Zincke, Schneider, Eichhorn. zg