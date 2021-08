In allen Belangen unterlegen

Die lange Corona-Pause merkte man den Eppelheimern an, die sich in der Fußball-Landesliga mit 0:3 (0:2) dem VfL Kurpfalz Neckarau geschlagen geben mussten.

Von Beginn an bestimmte der Gast aus Neckarau das Spielgeschehen und war Eppelheim während der gesammten Spieldauer in allen Belangen überlegen. Das 0:1 (12.) erzielte Beyazal Ugur, als die Eppelheimer Abwehr zu sorglos agierte. Beyazal Ugur stand goldrichtig und hatte wenig Mühe, den Ball aus kurzer Distanz unterzubringen. In der 21. und 23. Minute hatte Eppelheim die Möglichkeit zum Ausgleich, aber die Schüsse von Greulich Patrick und Ulusoy Arkin verfehlten knapp das Ziel. Danach kontrollierte Neckarau wieder das Spielgeschehen und Patrick Piontek gelang kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 0:2 bereits eine Vorentscheidung. Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel. Eppelheim versuchte immer wieder mit Einzelaktionen zum Erfolg zu kommen, blieb aber in der stabilen Neckarauer Abwehr hängen. Das 0:3 gelang erneut Beyazal Ugur, den die Eppelheimer Abwehr im Strafraum gewähren ließ, sodass er sich mit Tor Nummer zwei bedankte. wy

Eppelheim: Machmeier (5. Vitali) – Ulusoy, Hlawatsch, Stang, Zeilfelder, Lehr, Steffen (58. von Geiso), Bauer, Barth (24. Weiss), Greulich (62. Sengül), Sommer.

VfL Kurpfalz Neckarau: Chira – Joksimovic, Beyazal (82. Abdullahu), Esslinger, Djouendjeu Kougang, Gulde (50. Aksoy), Piontek (77. Acikgüloglu), Erdem, Schwabe (75. Arouna), Hofmann, Azad.

