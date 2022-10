In Bayern bleibt der Umschwung aus

Die Athleten der RKG Reilingen/ Hockenheim sind am vierten Kampftag der 2. Ringen-Bundesliga mit klaren Ambitionen zum SV Halbergmoos nach Bayern gereist: Der beunruhigende Abwärtstrend nach drei Niederlagen zum Auftakt sollte mit einem Sieg beim ebenfalls punktlosen Ligakonkurrenten gestoppt und der erste Erfolg in diesem Jahr eingefahren werden. Doch aus dem angepeilten Turnaround wurde nichts: Die Ringkampfgemeinschaft ging auch in Bayern mit 8:19 unter und wartet weiterhin auf ihren ersten Erfolg.

Die beiden türkischen RKG-Athleten Halil Gökdeniz und Celam Rüstem warten weiterhin auf die Erteilung ihres Visums. Für den Kampf in Halbergmoos ließen die Reilinger dieses Mal jedoch den Georgier Akabi Osiashvili für die Klasse bis 57 Kilogramm Freistil aus Tiflis einfliegen. Und dieser lieferte auch direkt mit einem Grifffeuerwerk und Überlegenheitssieg ab. In einer insgesamt enttäuschenden Reilinger Mannschaft blieb er neben Igor Chichioi (10:2-Sieg) der einzige Lichtblick.

Zwar holte der tschechische Schwergewichtler Stepan David ebenfalls einen Sieg, blieb jedoch klar unter den Erwartungen. Auch Jungstar Joshua Morodion fing sich eine deutliche Niederlage ein, während Leader wie Jan Fischer und Robin Laier nicht dabei waren. RKG-Eigengewächs Ludwig Weiß vertrat Fischer jedoch ordentlich und verlor nur aufgrund der letzten Wertung.

Das gleiche Schicksal traf Alex Zentgraf im klassischen Weltergewicht. Mit drei klaren Einzelniederlagen, davon zweimal auf Schulter, eilten die Gastgeber der RKG auf dem Tableau davon. Trotzdem stellt sich die Frage, woran die mäßigen bis schlechten Leistungen der Ringkampfgemeinschaft liegen. Wurde die Liga unterschätzt? Hakt es an der Kaderzusammenstellung oder der Disziplin? Liegt es wirklich nur an der Visum-Farce der beiden Türken? Zumindest droht die unermüdliche Einheit, die die Reilinger in den vergangenen Jahren auszeichnete, zu bröckeln. Ratlosigkeit macht sich bei der RKG langsam breit. Mit dieser Niederlage, bei der vor allem das mitgereiste Reilinger Publikum nicht mit der Leistung des Mattenrichters einverstanden war, spitzt sich die Lage beim Bundesliga-Absteiger weiter zu.

Als letztes punktloses Team der Liga übernimmt die RKG nun die rote Laterne. Eine Situation, mit der man in Reilunger so nicht gerechnet hätte und die nun vor dem nächsten Heimkampf gegen den VfK Schifferstadt aufgearbeitet werden muss. Denn gegen den Traditionsverein aus Rheinland-Pfalz wird die Aufgabe nicht einfacher. Mit Olympiamedaillengewinner Denis Kudla stehen die VfKler aktuell auf Rang drei. hef