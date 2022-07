In der B-Klasse bleibt der Modus wie in den Vorjahren

Drei Staffeln à 16 beziehungsweise 15 Mannschaften oder vier Staffeln à zwölf Teams? Das war die Frage, die die B-Ligisten aus dem Mannheimer Fußballkreis am Donnerstagabend in einer virtuellen Sitzung diskutierten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Aus dem letzten Jahr war zu hören, dass manche B-Ligisten aufgrund der großen Staffelstärken und den vielen Spieltagen nach kleineren Staffeln gerufen haben“, führte der stellvertretende Kreisvorsitzende Michael Mattern den Hintergrund des Meetings aus. 24 von 46 in der B-Klasse vertretenen Vereine hatten sich in dieser virtuellen Runde beteiligt und hatten am Ende auch zu einem klaren Abstimmungsergebnis geführt.

„22 Vereine waren für die Beibehaltung der aktuellen Form, zwei waren für das Modell mit vier Staffeln à zwölf Teams“, berichtet Mattern. Eine Reform ist damit vom Tisch, der Modus bleibt wie in den Vorjahren. Auch die angesprochene Wiedereinführung von C-Klassen sei laut Mattern nicht zielführend, „da hierfür ein Beschluss auf einem Kreistag notwendig wäre und außerdem die Zahl der gemeldeten Mannschaften wieder rückläufig ist“. Somit bleiben die Staffelstärken und die Einteilungen bestehen, wie ursprünglich bekannt gegeben. Eine Entscheidung, die auch Felix Büchner vom SC Olympia Neulußheim II begrüßt. „Wir haben uns nach Rücksprache mit den Trainern auch klar für diese Variante ausgesprochen, da wir für unsere zweite Mannschaft einen geregelten Spielbetrieb wollen, der gleich getaktet mit dem der Ersten ist“, so Büchner. „Außerdem wäre die Gefahr bei einer Zwölfer-Staffel, dass während der Runde noch Mannschaften abmelden und dann gar kein geregelter Spielbetrieb mehr stattfinden kann.“ wy