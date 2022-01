In Heimspielen die Spitzenpositionen weiter festigen

Die Ausgeglichenheit in der Frauenhandball-Badenliga Gruppe A läßt auf viele weitere spannende Spiele schließen. Das betrifft auch den Tabellenführer aus Brühl (9:3 Punkte) sowie den Verfolger der HG Oftersheim/Schwetzingen (6:4).

Der TVB steht zwar nach dem knappen 21:20 Sieg in Viernheim derzeit unangefochten auf Platz eins, aber der Gegner aus Rot hat nach dem Auswärtssieg in Heddesheim neues Selbstvertrauen getankt und schielt dabei unvermittelt auf die Meisterrunde. Dafür wäre allerdings ein Erfolg in Brühl erforderlich, was sicher kein Zuckerschlecken werden wird.

Brühl dagegen brächte ein Sieg gegen den TSV fast schon mit einem Bein in diese Endrunde. Da wollen die TV-Handballerinnen natürlich auch hin, aber jedes Spiel muß erst einmal gespielt werden, unter den gegenwärtigen Bedingungen sowieso. Personell wird Trainerin Kerstin Siebenlist die gleichen Spielerinnen, weiter ohne Maike Renkert und Hannah Edelmann, auflaufen lassen, wie vor Wochenfrist in Viernheim, vorausgesetzt weitere personelle Hiobsbotschaften bleiben aus. Nur mit guter Form und großem Kampfeswillen werden die Punkte in Brühl bleiben, denn ein Selbstläufer wird das Spiel am Sonntag nicht.

Nach zweiwöchiger unfreiwilliger Pause soll bei den Handballerinnen der HG Oftersheim/Schwetzingen der Spielbetrieb fortgeführt werden. Die damals abgesetzte Partie gegen TSV Amicitia Viernheim steht nun auf dem Plan.

Niederlage wettmachen?

Und da war doch noch etwas. Trainer Franz-Josef Höly muss in seiner Erinnerung nicht lange kramen: „In Viernheim gab es für uns die einzige Niederlage in der bisherige Runde.“ Dieses Defizit soll nun korrigiert werden. „Klar, wollen wir diese Niederlage wett machen.“

Aber Höly und seinen Frauen geht es nicht nur um blanke Revanche. Der TSV Amicitia ist neben dem TV Brühl ein direkter Konkurrent um die vorderen Plätze. Allerdings ist auch die HG Saase in dieser äußerst schiefen Tabelle noch nicht aus dem Rennen. Lediglich der TSV Rot und die SG Heddesheim scheinen abgeschlagen.

Der nächste Grund, die Partie siegreich abschließen zu wollen, liegt für Höly ebenfalls klar auf der Hand: „Zuhause wollen wir immer gewinnen.“

Den Matchplan, damit dieses Unterfangen auch klapp, hat er sich mit seinen Spielerinnen in den Trainingseinheiten während der ewig anmutenden Spielpause (letzte ausgetragene Begegnung am 28. November) zurechtgelegt. „Besser als in der Hinrunde müssen wir unseren Angriff variabler gestalten und unsere Chancen besser verwerten. Auch das Spiel über die erste und zweite Welle muss besser umgesetzt werden.“

Eine Vorstellung, wie das laufen könnte, bekam zumindest im dritten Drittel einer Testpartie der TV Edingen vor der Absage geboten. Jetzt gilt es, die Erkenntnisse dieser Generalprobe in den Rundenalltag mitzunehmen. ako/mj

Info: HG Oftersheim/Schwetzingen – TSV Amicitia Viernheim (Sonntag, 14.30 Uhr, Karl-Frei-Halle Oftersheim); TV Brühl – TSV Rot (Sonntag, 16.30 Uhr; Sporthalle am Schwimmbad)