Während die Sonne am Samstagnachmittag über dem Spielfeld bereits strahlte, hingen noch die dunklen Wolken hinter der Haupttribüne des BWT-Stadions am Hardtwald. Wer gerne in Metaphern denkt, dem fiel es nicht schwer, in dieser meteorologischen Konstellation eine Symbolik für den bevorstehenden Keller-Kracher zwischen den Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen und Erzgebirge Aue zu

...