Ina Scheffler entscheidet Lokalderby

Im Derby der 2. Handball-Liga Frauen bei der HSG St. Leon/Reilingenschrammten die Juniorbären der TSG Ketsch II ganz knapp an einer Überraschung vorbei. Die Gastgeberinnen siegten im Harres St. Leon hauchdünn mit 29:28 (16:13) und erhielten sich somit ihre Chance auf Platz sechs und den direkten Klassenerhalt.

Es war ein Derby auf Augenhöhe. Die Juniorbären waren von Beginn an hellwach und lagen nach fünf Minuten mit 4:2 vorne. Die HSG glich immer wieder aus, schaffte es aber nicht, selbst in Führung zu gehen. Über 8:10 in der 18. Minute setzten sich die Juniorbären auf 11:15 ab. Eine starke erste Halbzeit der Ketscherinnen mit wenigen technischen Fehlern endete mit 13:16.

Spiel schnell gedreht

In den ersten zehn Minuten nach der Pause produzierten die Gäste so viele Fehler wie in der gesamten ersten Hälfte nicht. So kam St. Leon/Reilingen in der 36. Minute zum 18:18-Ausgleich und nach fast 40 Minuten zur ersten Führung (21:20).

Trotzdem gaben sich die Juniorbären nicht auf und kämpften sich immer wieder ran. Allerdings brachten sie den letzten Angriff nicht im Tor unter, sodass die Partie mit 29:28 für die Gastgeberinnen endete. Ina Scheffler hatte in der 60. Minute das entscheidende Tor für die HSG St. Leon/Reilingen erzielt.

Gästetrainer zufrieden

„Das Spiel hätte ein Unentschieden verdient gehabt, trotzdem wieder ein riesengroßer Respekt, was die paar Mädels da abgeliefert haben. Während St. Leon/Reilingen zwei Auswechselbänke zum Sieg gebraucht hat und wir mal wieder nur eine halbe Bank hatten, zeigt, was für eine Leistung wir da auf die Platte gebracht haben. Aus diesem Spiel können wir auf jeden Fall erhobenen Hauptes heraus gehen, auch wenn wir verloren haben“, sagte Ketschs Trainer Daniel Weinheimer nach dem Spiel.

HSG St. Leon/Reilingen: Schmurr, Bohneberg; Scheffler (6), Gottselig, Nussbaumer (1), Scholl (1), Laier (7), Pahl (2), Heck, Schulz (3), Lederer (1), Miltner (2), Baumann (2), Rimpf (4/4)

TSG Ketsch II: Breinich, Essmann, Grössl (10/1), Widmaier (3), Büssecker (2), Böhler (3), Jung (4), Frey (1), Neumann, Krogh (4), Völker (1). zg