Jasmina Simon und Co. wollen weiter auf Erfolgswelle schwimmen

Der Spielplan der Tischtennis-Oberliga meint es gut mit den Frauen des TTC Ketsch. Gegen den TTC Singen (Samstag, 18 Uhr, Turnhalle am Rathaus) können sie zum vierten Mal in Folge daheim antreten. Jasmina Simon und Co. wollen dies auch zum vierten Sieg nutzen. Simon erwartet wieder ein knappes Spiel. „Die Liga ist einfach sehr ausgeglichen, da ist vieles möglich“, meinte sie, „aber wir haben einen guten Lauf und können mit den bisherigen Punkten im Rücken frei aufspielen.“ Singen weist bisher zwei Siege und eine Niederlage auf. Im unteren Paarkreuz bei den Gästen ist Andrea Schödel noch ungeschlagen.

In der Verbandsklasse Nord der Männer steht die TTG EK Oftersheim mit 7:3-Punkten glänzend da, rangiert auf dem zweiten Platz des Klassements. DJK St. Pius hat die meisten Partien bislang bestritten und nimmt mit 8:4 Zählern die Spitzenposition ein. Unter den gegebenen Voraussetzungen stellt das eine Überraschung dar, schließlich muss Oftersheim aufgrund der Hallensituation alle Partien auswärts bestreiten und auch das Training ist gestört. „Da momentan wieder die Gemeinde Oftersheim zahlreiche Sitzungen am Haupttrainingstag und auch die Lehrkräfte Sitzungen in der Sporthalle abhalten, wird die Vorbereitung auf die Verbandsspielrunde unmöglich gemacht, sodass auch kein Schülertraining mehr möglich ist“, sagt Wolfgang Gericke und ärgert sich. Gleichwohl soll die Erfolgsserie beim TTC Neckargerach/Guttenbach fortgesetzt werden (Samstag, 18.45 Uhr). Beim Tabellenvorletzten, der alle drei Vergleich bis hierhin abgeben musste, sind die Oftersheimer in der Favoritenrolle.

Der TTC Ketsch II steht in der Verbandsklasse Nord der Frauen noch ohne Punkte da. Das gilt allerdings auch für den TSV Viernheim, der am Sonntag um 14 Uhr in der Enderlegemeinde antritt.