Jetzt geht’s um Titel und Medaillen

Die Saison bei den Ringern geht am Samstag mit dem Final-Rückkampf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft zwischen den bisher je dreimal erfolgreichen Teams des SV Wacker Burghausen und dem ASV Mainz 88 zu Ende. Sowohl der Deutsche Ringer-Bund (DRB) wie der Nordbadische Ringer-Verband (NBRV) haben zwischenzeitlich ihre Meisterschaften 2022 terminiert.

Den Auftakt macht der ASV Ladenburg mit einer Doppelveranstaltung in der Lobdengauhalle, wo am Samstag, 19. März die baden-württembergischen Titelkämpfe der Junioren in beiden Stilarten und am Sonntag, 20. März, die nordbadischen Meister im freien Stil ermittelt werden. An diesem Sonntag wird der NBRV in Ladenburg einen außerordentlichen Verbandstag abhalten.

Weiter geht es am Samstag, 26. März, mit den Titelkämpfen des NBRV in Birkenau-Nieder-Liebersbach. Eine weitere baden-württembergische Meisterschaft, die im weiblichen Ringkampf, wird im April beim KSV Germania Aalen stattfinden, der genaue Termin steht jedoch noch nicht fest. Auftakt der deutschen Meisterschaften (DM) ist vom 22. bis 24. April mit der DM der A-Jugend im freien Stil in Hösbach und im griechisch-römischen Stil in Werdau (Sachsen). Es folgt die DM der Jugendmannschaften beim AC Heusweiler (Saarland).

Ohne Pause geht es im Mai weiter, vom 6. bis 8. Mai werden in Langenlonsheim (Rheinland) die Junioren und Juniorinnen ihre Besten ermitteln und in Neuss die im griechisch-römischen Stil. Am 13./14. Mai werden beim ASV Ladenburg die besten Schülermannschaften ihren Meister suchen.

Die weiteren Termine: 20. bis 22. Mai DM Freistil und Frauen in Riegelsberg (Saarland), 27 bis 29. Mai DM der Männer im griechisch-römischen Stil in Frankfurt/Oder, 24. bis 26. Juni „German Masters“ der Veteranen beim KSV Waldaschaff, 16. bis 18. September DM der B-Jugend im griechisch-römischen Stil beim RSC Laudenbach und im freien Stil beim KSV Hohenlimberg sowie am 23./24. September die DM der weiblichen Jugend beim AC Ückerath. pw