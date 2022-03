Joachim und Rapp als Duo

Der FV 08 Hockenheim geht in der kommenden Saison neue Wege auf der Trainerposition und wird mit dem bisherigen Co-Trainer Markus Joachim und Torhüter Dominik Rapp als Duo auf Punktejagd gehen. Nachdem Kay Gerwig und Hasan Dogan in der nächsten Spielzeit nicht mehr für die Kreisliga-Mannschaft verantwortlich zeichnen werden, hat nun auch Ever Kassel (kleines Bild) bekannt gegeben, dass er das B-Liga-Team verlassen wird.

„Ever hat uns frühzeitig informiert, dass er gerne höherklassig trainieren und sich weiterentwickeln möchte“, erklärt Spielausschuss-Vorsitzender Dominik Leiß. Kassel wird als Jugendtrainer im Kreis Bergstraße tätig und sich zudem einem Kreisligisten aus Heidelberg als Co-Trainer anschließen. „Ever hat die Mannschaft sehr gut entwickelt – spielerisch wie charakterlich. Er hat es geschafft, die jungen Spieler aus der A-Jugend zu integrieren und sie zu wichtigen Stützen des Teams gemacht“, unterstreicht Leiß die Erfolge Kassels im vergangenen Jahr. „Gerne hätten wir ihn weiter bei uns als Trainer gesehen.“

In- und auswendig

© Fischer

Als Kassels Nachfolger stehen Joachim und Rapp fest. Unterstützt werden sie von Stefan Rapp. „Markus und Dominik kommen aus dem Verein und kennen das Team in- und auswendig. Sie genießen hohes Ansehen bei Spielern und im Verein, so dass wir sehr schnell zusammen kamen“, so Leiß. wy/Bild: Fischer

