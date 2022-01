Joceline Tomann trifft mit Energieleistung zum Sieg

Mit einem 21:20 (13:11)-Auswärtssieg in Viernheim hat der TV Brühl die Tabellenführung in der Handball-Badenliga Frauen verteidigt. Beide Kontrahenten hatten mit personellen Problemen zu kämpfen, dazu mit der Tatsache, mit nur ganz wenigen Trainingseinheiten in die Rückrunde zu starten.

Brühls Trainerin Kerstin Siebenlist war gezwungen, ihr Team positionsmäßig umzustellen, schließlich fehlten mit Maike Renkert und Hannah Edelmann zwei wichtige Spielerinnen. Es lag auf der Hand, dass es in erster Linie darauf ankam, Tore zu verhindern, der Abwehr stand Schwerstarbeit bevor. Viernheim kam kaum einmal in gute Schusspositionen aus dem Rückraum und die mit Tempo vorgetragenen Einzelaktionen wurden oft im Keim erstickt. Bis zur zwölften Minute gelangen dem TSV lediglich zwei Treffer (2:5).

Nur eine TSV-Führung

Zunächst erzielte Viernheim innerhalb von zwei Minuten den Ausgleich zum 5:5, bevor Brühl sechsmal in Folge zum 11:5 traf. Der Vorsprung des TVB schmolz, denn Viernheim kam wie aus dem Nichts auf 10:11 heran. Zur Pause führten die Gäste mit 13:11. Wie so oft gaben die ersten Minuten der zweiten Hälfte Fingerzeige für den weiteren Spielverlauf, denn die Gastgeberinnen kamen mit Macht auf die Platte und gingen in Minute 36 zum ersten und auch zum einzigen Mal in Front (14:13). Brühl befreite sich aber aus der Umklammerung und übernahm wenig später mit 17:14 die Führung.

Nach dem Brühler 18:15 blieben die Gäste sieben Minuten ohne eigenen Torerfolg. Unter dem Jubel ihrer Anhänger erzielte Viernheim den 19:19-Ausgleich, wenig später zum 20:20. Mit der ihr eigenen Energieleistung schaffte Brühls Joceline Tomann die 21:20-Führung. Da waren allerdings noch zweieinhalb Minuten zu spielen, außerdem musste Lisa Naber verletzt vom Feld. Viernheim setzte alles auf eine Karte, die Gäste verteidigten den Vorsprung mit allem, was sie hatten und Torhüterin Ann-Kathrin Göbel hielt auch die letzten Gewaltwürfe.

Trainerin Kerstin Siebenlist war zufrieden: „Unsere Abwehr hat gute Arbeit geleistet, das war ganz wichtig. Bedingt durch die fehlenden Trainingseinheiten haben wir zu viele Fehler im Spielaufbau gemacht, zu schnell und nicht effektiv genug angeschlossen. Am Ende haben wir auch etwas Glück gehabt.“

TV Brühl: Göbel, S. Pristl; Bühn (1), Gross (3), Patzschke, Henn, F. Pristl, Naber (2), Kemptner (3), Tomann (2), Röschel (7/3), Schneider (3). ako

