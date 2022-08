Jubel über Arbeitssieg

Einen Arbeitssieg erkämpfte sich die ASV/DJK Eppelheim gegen den TSV Kürnbach in der Fußball-Landesliga und ging am Ende mit einem 2:0 vom Platz.

Für die Eppelheimer Gastgeber begann die Partie nach Maß, denn bereits in der fünften Minute verwandelte Christian Zeilfelder einen an Yannick Martin verursachten Foulelfmeter sicher zur frühen Führung. Auch in der Folgezeit bestimmte Eppelheim das Geschehen, versäumte es aber, aus den sich bietenden Chancen die knappe Führung auszubauen. In der 31. Minute war es schließlich erneut Christian Zeilfelder, der die Gastgeber jubeln ließ: Mit einem direkt verwandelten Freistoß brachte der Eppelheimer für die ASV/DJK das 2:0 auf die Anzeigetafel.

In der zweiten Halbzeit fühlte sich Zeilfelders Team offensichtlich sicher und ließ den Zug nach vorne nun etwas vermissen, sodass es nur noch wenige Torchancen zu sehen gab. Am Ende blieb es beim in der ersten Spielhälfte herausgespielten 2:0 für die ASV/DJK. zg

ASV/DJK Eppelheim: Machmeier, Jansen-Bauer-Schwarz (71. Kröger), Zeilfelder (46. Lehr), Martin (62. Sommer), Domingos, Weiss, Barth, Ziemski (75. Schleich).

TSV Kürnbach: Mannherz, Frick-Krüger, Zieger, Prade (86. Krüger R.), Martines, Genc, Eigenmann, Sitzler (71. Weiß), Schlagentweith, Zimmermann (78. Kasap).