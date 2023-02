Jugend der HG Oftersheim/Schwetzingen fährt Auswärtssieg ein

Schwetzingen/Oftersheim. Auf der dritten Station der siebenteiligen Auswärtstournee holte die HG Oftersheim/ Schwetzingen beim Bergischen HC am Sonntag ihren ersten Auswärtspunkt in der Jugend-Bundesliga Handball. Sie trotzte dem Gastgeber ein 34:34 (14:19) ab.

Nach dem 9:9 (18.) sorgte eine Serie teils haarsträubender Missgeschicke für einen Fünf-Tore-Rückstand (17:12/28.), an dem die Kurpfälzer lange zu knabbern hatten. Chancenverwertung, Rückzugsverhalten und Cleverness waren weitere mangelbehaftete Themen, wie Co-Trainer Justin Hahne zwischendurch seinen Jungs mit auf den Weg gab. Dies besserte sich im Laufe des zweiten Durchgangs. Mehrfach robbte sich der Gast heran (22:20, 28:27, 30:28), fiel aber auch immer wieder zurück (28:24, 32:28). Mit konzentriertem Aufbäumen gelang dann die Punkteteilung und fast wäre im letzten Angriff noch der Sieg drin gewesen – er wurde aber wegen Schritten abgepfiffen.

Für die HG spielten: Sommer, Rabe; Antritter (3), Kuhlee (7), Auth (2), Schmid, Seitz, Bauer (1), Zaum (5), Kirchner (2), Maurer (8/2), Merkel (1), Zimprich (2).

