Jugendfußball: Zweiter Teil der Jubiläumsturniere

Nachdem das erste Fußballwochende des ADIVI Gims Cups des SV 98 Schwetzingen Anfang des Jahres ein voller Erfolg war, findet nun am Wochenende 11. und 12. Februar Teil zwei des Turniers in der Nordstadthalle statt. Mit den Schwetzinger Teams treten am Wochenende 48 Mannschaften aus der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar gegeneinander an und spielen in vier unterschiedlichen Turnieren um Platz eins. Der Verein freut sich, dass der Schwetzinger Oberbürgermeister Dr. René Pöltl seinen Besuch für den Sonntagmittag angekündigt hat und bei der Siegerehrung mitwirkt.

An beiden Tagen werden jeweils zwei Turniere ausgetragen. Pro Turnier treten zwölf Mannschaften in 34 Partien gegeneinander an. Vier Feldspieler und ein Torwart dürfen pro Team auf den Platz. Eine Spielzeit beträgt acht Minuten. Angepfiffen wird das erste Spiel des 2013er Jahrgangs der E-Jugend am Samstag um 9 Uhr in der Schwetzinger Nordstadthalle. Die 2012er-Teams starten um 14.30 Uhr in den fußballerischen Kampf.

Sonntags startet der Wettkampf der 2011er D-Jugend-Kids auch um 9 Uhr. Den Auftakt in das D-Jugend-Turnier des 2010er-Jahrgang macht der SV Waldhof Mannheim gegen das Team des SV 98 Schwetzingen (14.30 Uhr). Nach jedem Turnier findet eine Siegerehrung statt. Verlierer wird es auch an diesem Wochenende keine geben, jedes Kind wird einen Pokal mit nach Hause nehmen können. Neben heißen Würstchen und kalten Getränken wird auch Kuchen angeboten. Die Schwetzinger Bürgerinnen und Bürger sind willkommen, die Kinder anzufeuern und ihnen ein einmaliges Fußballerlebnis zu ermöglichen. zg

Info: Weitere Infos zu den genauen Anstoßzeiten auf den Social-Media-Kanälen (Instagram @sv1898schwetzingen, Facebook @sv1898schwetzingen)