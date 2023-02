Julian Könn sorgt für Überraschung

Der Badische Leichtathletikverband ermittelte seine Hallenmeister der Altersklassen U20 und U16 in Mannheim, während die besten Leichtathleten mit Malaika Mihambo und Co. in der Dortmunder Westfalenhalle um die Titel kämpften.

In der Quadratestadt holte sich dabei die bei den U20 startende DJK-Athletin Emily Schulz zum zweiten Mal in Folge den Meistertitel im Weitsprung. In neuer persönlicher Bestweite von 5,22 Metern gewann sie in ihrer Altersklasse Gold. Bei ihrer eigentlichen Paradedisziplin, dem Dreisprung, lief es ebenfalls prima, sie musste sich nur einer Konkurrentin geschlagen geben und bekam zur Goldmedaille eine in Silber dazu. Da Emily Schulz in diesem Winter kein Training in einer speziellen Leichtathletikhalle mit Sprunggrube bestreiten konnte, waren die gesprungenen 11,45 Meter recht hoch einzustufen. „In der anschließenden Freiluftsaison ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre Bestweite toppen kann“, ist ihr Trainer Bernhard Schäfer optimistisch.

Bei der männlichen U16 hatten sich im Vorfeld die DJK-Athleten Julian Könn (M14) beim Hürdenlauf und Hochsprung, Luke Weber (M14) beim 800-Meter-Lauf und Noah Montag (M15) beim Hürdenlauf, Hochsprung und Mehrfachsprung qualifiziert. Noah Montag musste krankheitsbedingt absagen und so begann zunächst nur für Julian Könn mit dem 60-Meter-Hürdensprint der Wettkampftag über die für ihn neuen höheren Hürden, die er in persönlicher Bestzeit von 10,43 Sekunden souverän meisterte und sich seine erste Meisterschaftsmedaille in Bronze mehr als verdiente.

Tolle Ausbeute

Im Anschluss startete Julian Könn dann beim erst kürzlich trainierten Fünfer-Sprunglauf, die in der Altersklasse U16 als Vorbereitung auf den Dreisprung gilt. Mit 17,03 Meter und noch zwei weitere Sprünge knapp darunter, wurde er badischer Meister und überraschte seinen Trainer äußerst positiv. „Das waren bemerkenswerte Hop, Steps und Jumps, die Julian heute präsentiert hat“, zeigte sich Cheftrainer Bernhard Schäfer begeistert und freut sich auf weitere Wettkämpfe des jungen DJK-Talents. „Julian Könn holte sich hier verdient den Meistertitel, ein Podiumsplatz mit diesen tollen Weiten, wäre ihm auch eine Altersklasse höher sicher gewesen“, freute sich Schäfer mit seinem Schützling.

Der Hochsprung bildete den Abschluss seines langen Wettkampftages, den Julian Könn mit einer weiteren guten Platzierung als Vierter mit 1,45 Meter abschloss. Luke Weber ging etwas gesundheitlich angeschlagen in den 800-Meter-Lauf. Die gewöhnungsbedürftige Hallenrundbahn tat ihr Übriges und nach den ersten beiden 200-Meter-Runden, konnte er nicht mehr ins Geschehen eingreifen und auch nicht an seine Qualifikationsbestzeit heranlaufen. „Das wird er in der Freiluftsaison nachholen“, ist sein Trainer überzeugt. „Unsere drei Athleten haben vier Medaillen geholt, davon zwei Meistertitel – ein klasse Ergebnis“, freute sich das Trainerteam mit seinen erfolgreichen Athleten. cry