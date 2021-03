Während der Spielball noch ruht, wird beim Handball-Drittligisten HG Oftersheim/Schwetzingen der nächste Abgang zu Saisonende verkündet. Dieser kam jedoch nicht unbedingt überraschend. Denn Mittelmann Jerrit Jungmann hätte nach seinen eigentlichen Studienplänen der HG in dieser Runde ohnehin nicht lange zur Verfügung gestanden.

Jerrit Jungmann – hier im Spiel gegen Plochingen – verlässt die HG Oftersheim/Schwetzingen zur neuen Saison. © Lenhardt

„Die Entscheidung, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt leider meinen Vertrag nicht nochmal verlängern möchte, basiert aber vor allem auf der Tatsache, dass ich ab August hoffentlich mein Auslandssemester antreten kann, das eigentlich schon für letztes Jahr geplant war, aber dann Corona-bedingt verschoben wurde“, erklärt der Spielmacher mit der Trikotnummer 11.

So soll es für ihn – Stand jetzt und wenn das asiatische Virus nicht wieder dazwischenfunkt – von August bis Januar nach Bangkok in Thailand gehen. Anschließend will er seinen Bachelor-Studiengang in Betriebswirtschaft abschließen. „Das Studium ist voll nach meinen Vorstellungen gelaufen, auch wenn die Doppelbelastung mit dem Sport teilweise echt anspruchsvoll war“, berichtet der 21-Jährige. Er war allerdings nicht der Einzige, der auf den teilweise langen Busfahrten zu Auswärtsspielen, seinen Kopf in seine Lehrbücher und Studienunterlagen steckte. „Wie und wo es danach für mich weitergeht, habe ich bis jetzt noch nicht entschieden.“

Die letzen drei Jahre hier in der Kurpfalz und in der Drittklassigkeit seien rückblickend für ihn sehr lehrreich gewesen. „Zeitweilig war es aber auch sportlich nicht immer ganz leicht“, wobei er an seinen Kreuzbandriss denken muss. „Aber vor allem weiß ich es zu schätzen, was ich innerhalb der HG für gute Freunde gefunden habe. Ich habe mich in dem gesamten Umfeld stets wohlgefühlt und bin dankbar für diese Erfahrungen, die ich machen durfte.“

Zwar habe er zum Beginn seiner Zeit besonders seine Familie und seine früheren Freunde aus dem Raum Minden vermisst. Doch jetzt am Ende seines Aufenthalts hier in Baden-Württemberg fehle es ihm besonders, vor einer vollen Nordstadthalle mit „seinen Jungs“ und dem Publikum Siege zu feiern.