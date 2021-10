Juniorbären können erstmals mit komplettem Kader antreten

Die Ketscher Juniorbären treffen am Sonntag in der 3. Handball-Liga Frauen auf die HSG DJK Marpingen–SC Alsweiler – zwei Mannschaften, die viele Gemeinsamkeiten haben. Beide Teams stehen in der Tabelle weit unten, Marpingen-Alsweiler mit 0:10 Punkten, Ketsch mit 2:8. Die Teams sind bestückt mit vielen jungen Spielerinnen, aber auch einigen Erfahrenen und bisher spielten beide eine gute und eine eher schlechte Halbzeit.

Deshalb wird die Partie wahrscheinlich sehr ausgeglichen sein, auch weil beide Mannschaften die Punkte brauchen.

.Die TSG Ketsch II hat zum ersten Mal 14 Spielerinnen im Kader inklusive Katja Hinzmann, Marlene Herrmann, Ida Marie Krogh und Katharina Longo aus der ersten Mannschaft. Es gilt das Kreisläuferspiel von Marpingen in den Griff zu bekommen und die eigene Wurfquote deutlich zu verbessern.

Trainer Daniel Weinheimer sagt: „Wir brauchen eine stabile Abwehr und müssen unsere Wurfquote deutlich erhöhen, dann kann es mit den zwei Punkten, die wir dringend benötigen, klappen. Wir müssen da unten in der Tabelle rauskommen.“

Schwere Auswärtsaufgabe

Wenn sich die Drittliga-Handballerinnen der HSG St. Leon Reilingen am Sonntagmittag auf den Weg machen, um in der Langhanshalle in Beilstein um 14 Uhr zum Auswärtsspiel gegen die SG Schozach-Bottwartal anzutreten, werden die Trauben sicher hoch hängen. Denn die Gastgeberinnen gewannen ihre ersten vier Partien so deutlich, dass sie bereits jetzt eine Tordifferenz von plus 37 vorweisen können. Trainer Sascha Kuhn wundert das nicht, denn sie seien eine sehr kompakt starke Mannschaft, die auf keiner Position Schwachstellen aufweist. „Doch ich freue mich auf das Spiel, genau deswegen spielen wir in dieser Liga, um uns mit solchen Teams messen zu können.“

Aufgeben sei für ihn keine Option, auch wenn diese Herausforderung schwierig sei, vor allem weil er mit einem dezimierten Kader anreisen wird: Neben den Langzeitverletzten muss er auf Linkshänderin Wiebke Heck, Rückraumakteurin Linda Gottselig sowie Abwehrchefin Lena Nussbaumer verzichten und auch hinter der Halblinken Paula Lederer steht verletzungsbedingt noch ein Fragezeichen. „Wir sind klar der Außenseiter, aber wenn wir unser Bestes raushauen, sind wir nicht chancenlos, obwohl es sehr schwer werden wird“, gibt sich Kuhn kämpferisch, um nach dem Sieg gegen Pforzheim zu Hause nun auch die ersten Auswärtspunkte aus dem Süden des Heilbronner Landkreises zu entführen. led