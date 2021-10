Juniorbären unterliegen

Bis zur elfen Minute konnten die Juniorbären der TSG Ketsch II gegen den Tabellenletzten der 3. Handball-Liga Frauen HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler mithalten, dann lief auf Ketscher Seite nichts mehr zusammen. Am Ende stand eine klare 28:35 (9:18)-Niederlage zu Buche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Abwehr war viel zu löchrig, im Angriff eine miserable Chancenverwertung und auch die Torhüterinnen bekamen nichts gefangen. So setzte sich Marpingen Tor um Tor ab und zog bis zur Pause auf 9:18 davon.

Nur noch Ergebniskosmetik

In der zweiten Halbzeit beanspruchte Marpingen zunächst eine Elf-Tore-Führung (43.) für sich. Irgendwie besannen sich die Juniorbären wieder darauf, Handball zu spielen. Die Aktionen im Angriff konnten endlich erfolgreich abgeschlossen werden und so verkürzten sie Tor um Tor. Doch näher als sechs Tore Differenz kamen die Juniorbären nicht mehr ran, da Marpingen an diesem Tag einfach entschlossener und erfolgreicher war. Am Ende verlor Ketsch das Spiel mit 28:35.

Trainer Daniel Weinheimer, der diesmal von Franziska Steil, der Trainerinn der ersten Mannschaft, auf der Bank unterstützt wurde, sagte nach dem Spiel: „Jetzt hatten wir endlich mal eine volle Bank und liefern so ein schlechtes Spiel ab. Nun müssen wir mal wieder eine Niederlage aufarbeiten, dann haben wir nächstes Wochenende spielfrei und am Sonntag, 31. Oktober, geht’s zum HSG Hunsrück.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

TSG II: Moormann, Essmann, Hinzmann (3), Widmaier (1), Büssecker, Herrmann (2), Hochsprung (2), Frey, Krogh (5), Bühl (2), Berg, Genova, Völker (2), Kolb (4/1), Grössl (7/3). zg