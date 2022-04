Junioren-Endspiele werden in Ketsch entschieden

Erstmals werden die Endspiele im badischen Fußball-Pokal der A-, B- und C-Junioren im Verlauf eines gemeinsamen Finaltages ausgetragen. Los geht es am Samstag, 16. April, um 11.30 Uhr auf dem Gelände der SpVgg Ketsch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst stehen sich im Wettbewerb der C-Junioren der SV Waldhof Mannheim und der Karlsruher SC gegenüber. An den Start gegangen waren im September vergangenen Jahres 24 Teams, darunter drei aus der Regionalliga. Der Waldhof und der KSC stiegen als Vertreter der höchsten Spielklassen in Runde zwei in den Wettbewerb ein. Die Mannheimer besiegten zunächst die Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen mit 3:0 und TSG 62/09 Weinheim mit 2:0, bevor sie im Halbfinale den SV Sandhausen aus der Regionalliga aus dem Rennen warfen (3:1).

Der Gegner aus Karlsruhe marschierte ohne ein einziges Gegentor ins Finale. Zunächst musste die SpVgg Durlach-Aue aus der Verbandsliga mit 0:3 weichen, darauf folgte ein 2:0 gegen das Oberliga-Team des FC-Astoria Walldorf und schließlich setzte sich der KSC im Regionalliga-Duell gegen die TSG Hoffenheim mit 4:0 durch. Somit heißt es am Samstag um 11.30 Uhr Oberliga gegen Regionalliga, Mannheim gegen Karlsruhe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Um 14 Uhr folgt das Finale der B-Junioren zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC-Astoria Walldorf. Der Karlsruher SC als Vertreter der höchsten Spielklasse musste bereits bei seinem ersten Einsatz in Runde zwei nach einer 4:5-Niederlage im Elfmeterschießen gegen den Verbandsligisten Waldhof Mannheim die Segel streichen. Hoffenheim als zweiter Bundesligaclub gab sich zunächst keine Blöße und absolvierte sowohl Achtelfinale (5:1 gegen SV Sandhausen II) als auch Viertelfinale (11:0 gegen den 1. FC Mühlhausen) mit Bravour. Im Halbfinale wurde es dann enger. Erst im Elfmeterschießen sicherten sich die Kraichgauer mit 6:5 gegen das Oberligateam des SV Sandhausen das Finalticket.

Walldorf benötigte im Halbfinale gegen den SV Waldhof immerhin die Verlängerung, setzte sich dann aber mit 3:2 durch. Zuvor hatte der FCA im Achtelfinale 7:2 gegen die SpVgg Neckarelz und im Viertelfinale mit 4:2 gegen den Oberliga-Konkurrenten KSC II gewonnen.

Bundesliga-Vergleich als Höhepunkt

Zum Abschluss des Tages treffen um 17 Uhr im A-Junioren-Pokalfinale die Bundesligisten TSG Hoffenheim und Karlsruher SC aufeinander. Sie setzten sich unter 24 teilnehmenden Mannschaften durch. Die TSG bekam es zunächst mit dem FC Nöttingen II zu tun und siegte 7:1. Im Viertelfinale hieß es 4:3 über den Oberligisten Sandhausen. Im Halbfinale mussten die Kraichgauer gegen Bundesliga-Konkurrent Walldorf beim 5:4 ins Elfmeterschießen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Karlsruhe legte hingegen einen eindrucksvollen Durchmarsch hin: 8:0 gegen den VfB Eppingen (Verbandsliga), 3:0 über den FC-Astoria Walldorf 2 und 4:1 gegen die SG Heidelberg-Kirchheim, die beide in der Oberliga spielen. zg