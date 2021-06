Kabaca freut sich auf Erfahrung und Flexibilität

Der SV Sandhausen hat zwei weitere Fragezeichen im personellen Bereich beseitigt. Mit Bashkim Ajdini kommt ein Außenbahnspieler vom VfL Osnabrück an den Hardtwald und Innenverteidiger Oumar Diakhite trug zuletzt das Trikot von Eintracht Braunschweig.

Über Ajdini (Bild unten) sagt der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca: „Uns war es wichtig, nach der Verletzung von Dennis Diekmeier auf der Position des Rechtsverteidigers personell mit einem zweitligaerprobten Spieler nachzulegen. Bashkim bringt sehr viel mit. Er kann auf mehreren Positionen zum Einsatz kommen.“

Damit ist die Entscheidung der Verantwortlichen auch gegen Joshua Bitter gefallen, der am vergangenen Samstag beim ersten Testspiel der neuen Saison als Gastspieler aufgelaufen war. Der 24-Jährige spielte im Vorjahr noch für den MSV Duisburg und stand beim 2:1-Erfolg gegen die Würzburger Kickers in der Startformation. In jener fand sich auch ein zweiter Gastspieler wieder: José del Valle. Der Angreifer mit dem klangvollen Namen hat einen noch namhafteren Lebenslauf vorzuweisen. Der Spanier wurde in der Talentschmiede des 13-maligen Champions-League-Siegers Real Madrid ausgebildet. „Wir sind noch auf der Suche nach einem Stürmer“, bestätigte Mikayil Kabaca auf Anfrage dieser Zeitung. „Aber momentan hält sich José del Valle noch wegen eines Stipendiums in den USA auf.“

Eine Verpflichtung wäre also erst im Winter-Transferfenster möglich und deswegen wird es voraussichtlich auch nicht zu einer Einigung kommen, obwohl del Valle beim Sieg in Bad Mergentheim das 1:0 erzielt hatte und dadurch auf sich aufmerksam machen konnte. Den zweiten Treffer für den SVS erzielte Leih-Rückkehrer Anas Ouahim. Zum zwischenzeitlichen Ausgleich hatte der frühere Sandhäuser Robert Herrmann per Freistoß getroffen. In der Startformation standen unter anderem die Neuzugänge Immanuel Höhn, Patrick Drewes, Arne Sicker und Christian Kinsombi.

Beim zweiten Vorbereitungsspiel, das am Mittwoch beim 1. FC Kaiserslautern stattfinden wird (Anpfiff: 16 Uhr/unter Ausschluss der Öffentlichkeit), ist dann auch Diakhite eine Option. Der Senegalese sammelte seine ersten Erfahrungen in Europa in Portugal beim SC Olhanense. Später wechselte er zu Estoril Praia und Desportivo Aves. Hinzu kommen in diesem Zeitraum noch Leihstationen beim Kazma SC (Kuwait, 2017/18) und bei Sepsi OSK (Rumänien, 2019 bis Januar 2020). 69 Einsätze (drei Treffer) in der ersten sowie 57 Partien (ein Treffer) in der zweiten portugiesischen Liga stehen in Diakhites Bilanz.

„Wir haben den Weg von Oumar genau beobachtet und standen sehr früh mit ihm in Kontakt. Ich bin sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat. Nachdem auch Immanuel Höhn zu uns gestoßen ist, sind wir in der Innenverteidigung nun sehr gut aufgestellt. Er wird unserer Abwehr mit seiner Erfahrung definitiv Stabilität verleihen“, sagt Kabaca, der jedoch noch keine Neuigkeiten bezüglich Kevin Behrens vermelden kann.

Behrens noch auf der Suche

Der Angreifer hat seinen auslaufenden Vertrag immer noch nicht verlängert und steht weiter mit anderen Vereinen in Kontakt. Allerdings scheinen die Verhandlungen mit SV Werder Bremen ins Stocken geraten zu sein. Das erste Angebot der Verantwortlichen an den ehemaligen Werder-Jugendspieler wurde vom 30-Jährigen abgelehnt. Inzwischen soll auch der türkische Conference-League-Teilnehmer Sivasspor seine Fühler ausgestreckt haben. Das Hauptziel von Behrens bleibt aber aufgrund der Nähe zu seiner Familie die Bundesliga.

Einen Schritt weiter ist indes Emmanuel Taffertshofer, der kein neues Arbeitspapier bei den Schwarz-Weißen erhielt. Der Mittelfeldspieler läuft in der kommenden Saison für den SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga auf. Beim SVS sucht man nach den Verpflichtungen von Diakhite und Ajdini noch nach einem flexiblen Offensivspieler, einem Mittelstürmer sowie einem Linksverteidiger. Das Transferfenster schließt am 31. August.