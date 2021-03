Nach Sebastian Fenyö vom Landesligisten SG Eppelheim (wir berichteten) hat der Fußball-A-Ligist SG Oftersheim seine Neuzugänge zwei bis vier für die nächste Saison bekannt gegeben.

Ebenfalls aus Eppelheim wechselt Tristan Grün an den Hardtwald. Der 29-jährige Mittelfeldspieler kam in den letzten vier Spielzeiten auf insgesamt 47 Landesliga-Partien und kam dabei auf neun Tore. „Tristan wohnt in Oftersheim, sein Sohn spielt bei uns. Er hat sich beruflich weiterentwickelt und es war sein Wunsch, hier sportlich auch etwas kürzer zu treten“, erklärt Oftersheims sportlicher Leiter Carsten Abbe. Dritter Neuzugang ist Marcel Pfau, der vom Heidelberger Kreisligisten FV Nußloch kommt. Für den SV Waldhof und den FC Astoria Walldorf wurde der Abwehrspieler einst in der Junioren-Bundesliga eingesetzt, später lief er für den FC Astoria Walldorf II und den SV 98 Schwetzingen in der Verbandsliga auf. Nach zwei Jahren bei der TSG Eintracht Plankstadt in der Landesliga wechselte Pfau im Sommer 2019 zum Kreisligisten FV Nußloch.

Für die Torwartposition wurde Norman Khan verpflichtet, der beim VfB Gartenstadt, SV Waldhof Mannheim II und der FT Kirchheim bereits Landesliga-Luft geschnuppert hat. Zuletzt war Khan aber hauptsächlich bei der zweiten Mannschaft der Heidelberger in der B-Klasse zum Einsatz gekommen. wy