Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 2. Fußball-Bundesliga - SV Sandhausen will am Dienstag bei Holstein Kiel die neunte Pleite in Folge auf fremdem Platz vermeiden Kampf gegen den Auswärtsfluch

Sandhausens Janik Bachmann (v. l.), Daniel Keita Ruel, Dennis Diekmeier und Tim Kister wollen unbedingt in Kiel Torerfolge bejubeln. © dpa