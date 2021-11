Kantersieg für Juniorbären

Bei der HSG Hunsrück haben die Juniorbären der TSG Ketsch II in der 3. Handball-Liga Frauen verdient mit 33:19 (14:10) gewonnen und waren gleich hellwach. Nach sechs Minuten stand es 4:1 für Ketsch. Doch der Gastgeber ließ sich nicht abschütteln und blieb bis zur 14. Minute mit 5:7 dran. Die Juniorbären vergaßen dann für acht Minuten das Toreschießen und plötzlich stand ein 9:7 auf der Anzeigentafel. Irgendwie konnte sich das Team von Daniel Weinheimer wieder auf sich konzentrieren und legte so richtig los. Die Deckung stand sehr gut und vorne fand der Ball den Weg ins Tor. Mit 10:14 ging es dann in die Pause.

In der zweiten Hälfte wollten die Juniorbären den Sieg festhalten und untermauerten dieses Vorhaben mit einer beeindruckenden Leistung. Die starke Abwehr ließ in der gesamten Halbzeit nur noch neun Tore zu. Dies gelang auch, weil Katharina Longo aus de Zweitligakader im Tor ein guter Rückhalt war und mit ihren tollen Konterpässen ihren Teil zum Sieg beitrug. Im Angriff gelangen den Juniorbären 19 Tore, wobei sich alle Feldspielerinnen in die Torschützenliste eintrugen.

„Wir sind sehr glücklich, endlich wieder einen Sieg verbuchen zu können. Die Mädels haben ein tolles Spiel abgeliefert und eine super Mannschaftsleistung gezeigt“, sagte Trainer Daniel Weinheimer.

TSG II: Moormann, Longo; Grössl (5/1), Widmaier (4), Büssecker (1), Böhler (3), Krogh (4), Bühl (9), Genova (1), Völker (3), Kolb (3). zg

