Kapitän Folz mit drei Buden

Sechs Klubs aus unserem Verbreitungsgebiet fuhren am ersten Spieltag der Fußball-Kreisklasse B die volle Ausbeute ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Plankst. II – Neckarh. II 4:0 (2:0)

Es war ein engagiertes Auftreten der TSG Eintracht II, die über die gesamten 90 Minuten das Spiel kontrollierte und überlegen war. Gegen einen tiefstehenden Gegner zeigte sich die Heimelf in der Chancenverwertung allerdings noch nicht konsequent genug. Am Ende waren es Patrick Sessler (13.), Robin Bender (27., 89.) und Ali Yenigene (61.), die den verdienten 4:0-Sieg herausschossen.

Hockenh. II – Schwetz. II 3:4 (1:4)

Die Gastgeber erwischten eine katastrophale Anfangsviertelstunde. Nach den Toren von Mensur Bekteshi (3., 4., 13.) und Antonio Cannia (7.) lagen die Nullachter bereits 0:4 zurück. Jannic Geiß konnte vor der Pause den Schaden etwas begrenzen (25.). Kevin Fritz (53.) und Christian Simon (70.) erreichten eine Verkürzung auf 3:4, doch trotz vehementen Anrennens gelang dem FV 08 II der Ausgleich nicht mehr.

Lindenh. II – FV Brühl III 4:1 (1:0)

Das Spiel begann temporeich, nach 35 Minuten erzielte Marco Metzger das 1:0. Danach hatten Furkan Öztürk und Alim Bhatti die Chance zum Ausgleich, trafen aber beide nur den Pfosten (38.). Nach dem Seitenwechsel hatte Brühl III mehr vom Spiel. Nach feinem Zuspiel von Claudio Glässer erzielte Yannik Koch den Ausgleich (55.). Der FV III drückte nun, lud Lindenhof II aber durch einen katastrophalen Querpass zum Toreschießen ein – Matthias Roesinger mit dem 2:1 (60.). Die Gäste machten nun auf, kassierten Konter-tore.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

TSG Rh. II – Oftersheim II 3:3 (0:1)

Bereits nach acht Minuten gingen die Gäste durch ihren torgefährlichen Innenverteidiger Manuel Scherz in Führung. Nach der Pause kamen die Rheinauer besser ins Spiel und kamen durch Max Weyland zum schnellen Ausgleich (51.). Anschließend sorgte ein Befreiungsschlag unfreiwillig für eine Torvorlage, die Mustafa Dogan zum 2:1 für Rheinau II nutzte (56.). In der 62. Minute setzte Mohammad Gharahkoshan zum Dribbling an, ließ drei TSG-Spieler stehen und erzielte den Ausgleich. Dann legte Oftersheim II wieder vor: Lars Urban überlupfte den gegnerischen Schlussmann zum 3:2 (76.). In der 84.Minute verlor Oftersheim II den Ball und musste das 3:3 durch Leon de Brito hinnehmen.

Neulußh. II – Rheinau II 2:0 (1:0)

Neulußheim II startete mit viel Offensivdrang und konnte sich bereits in der zehnten Minute durch Salih Köse belohnen. Während Lukas Birkenmeier eine Neulußheimer Großchance vergab (30.), musste Felix Büchner kurz vor der Pause auf der Gegenseite noch einen Ball von der Linie kratzen, um den Ausgleich zu verhindern (45.). Nach einem Foul an Birkenmeier ließ sich Mücahit Demirci die Chance beim Elfmeter nicht entgehen: 2:0 (47.).

Hochst. II – VfL Hockenh. 2:7 (0:2)

Claus Bückle brachte die Gäste aus der Distanz in Front 0:1 (16.). Jetzt hatten die Hockenheimer die Spielkontrolle, vergaben aber auch die größten Chancen. Erst VfL-Kapitän Valentin Folz nutzte seine Chance eiskalt zum 0:2-Pausenstand (44.). Slawa Maurer wurde im Strafraum vom FC-Keeper von den Beinen geholt, den fälligen Strafstoß verwandelte Folz hart und sicher zum 0:3 (55.). Die Gäste aus der Rennstadt ließen sich nun zurückfallen und fingen sich einen Doppelschlag von Rauf Nuradin Mustafa zum 1:3 und 2:3 (66., 77.) ein. Wiederum war es Folz, der einen ruhenden Ball in den Winkel zirkelte und auf 2:4 stellte (83.). Maurer mit dem 2:5 (86.), Artur Menser zum 2:6 (88.) und nochmals Bückle zum 2:7 (90.)-Endstand waren die weiteren Schützen.

Eppelheim II – Eberb. II 3:1 (0:0)

Eppelheim II ging nervös ins Spiel. Im torlosen ersten Durchgang hatten beide Teams Chancen, doch beide Keeper gaben ihren Vorderleuten Rückhalt. In die zweite Hälfte kam Eppelheim II besser rein und kam durch Nico Bauer, der aus 14 Metern eiskalt verwandelte, zum 1:0 (57.). Nach einer Ecke glich Marvin Sauer für die Gäste aus (73.). Eppelheim II konnte aber Tempo und Druck hochhalten und kam durch Flamur Kadrija per Handelfmeter zum 2:1 (75.). Erneut Kadrija markierte mit einem sehenswerten Seitfallzieher nach Freistoß von Bauer nur wenig später das 3:1 (78.).

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3