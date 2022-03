Karolin Kolb und Saskia Zachert übernehmen

Bei den Handballerinnen der HG Oftersheim/Schwetzingen kündigt sich zum Saisonwechsel im Sommer eine gravierende Veränderung an. Es kommt immerhin einer Zäsur gleich, wenn die Abteilungsleiterin Claudia Hettenbach das Zepter nach zwei Jahrzehnten niederlegt und einem Staffelstab ähnlich an ein junges Führungsduo weiterreicht. Die 26-jährige Saskia Zachert und die ein Jahr ältere Karolin Kolb übernehmen gemeinsam das Amt der Sportlichen Leitung und Abteilungsführung im weiblichen Bereich.

„Seit 2020 reifte in mir die Überlegung kürzerzutreten, auch wegen dem immer größer werdenden Engagement in unserer Schwetzinger Firma. Mir wurde immer mehr klar, dass ich diesen Aufwand im Verein einfach nicht mehr in vollem Umfang leisten kann“, erläutert die 57-jährige Hettenbach ihren Schritt weg von der Sportlichen Leitung der Handballerinnen.

Höly begeistert: Das war eine kämpferisch unglaublich starke Vorstellung Trainer Franz-Josef Höly vom Badenligisten HG Oftersheim/Schwetzingen war vor dem Abschlusstraining sehr gefrustet:. „Ich weiß nicht, wen ich überhaupt aufstellen soll.“ Zahlreiche Ausfälle wegen Verletzungen sowie kurzfristige Absagen durch Erkrankungen, positive Corona-Tests und einiger möglicher, aber noch nicht bestätigter Covid-19-Verdachtsfälle hatten ihm die Vorbereitung auf die wichtige Partie bei der HG Saase fast vollständig zunichtegemacht. „Wir haben allen möglichen Verlegungswünschen von anderen Mannschaften immer entsprochen. Aber wenn wir darum bitten, wird dies von den Gegnern und von der spielleitende Stelle abgelehnt. Ich verstehe den Verband da überhaupt nicht“, schimpft Höly. Trotzdem stürzte er sich mit gewohntem Elan und energischer Akribie in den Übungsbetrieb mit nur wenigen Spielerinnen aus seinem Badenliga-Kader – dafür einige aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend. Diese hätten zwar quantitativ die Lücken auffüllen können – der Gesamtspielplan machte da aber einen Strich durch die Rechnung. Die A-Mädchen hatte zuvor selbst ein Spiel und die „Ib“ hätte fast zeitgleich bei der HSG Weinheim/Oberflockenbach antreten müssen. Auf diese Partie verzichtete die HG – möglicherweise unter Inkaufnahme einer Bestrafung und des doppelten Punktverlustes. So wurden die verbliebenen Kräfte neu gruppiert und die HG O/S feierte bei der HGS, die drei Tage zuvor auswärts Spitzenreiter Brühl bezwungen hatte, einen nie geglaubten 26:20 (13:9)–Erfolg, der ihr momentan Rang zwei einbringt. „Das war eine kämpferisch unglaublich starke Vorstellung. Zu keinem Zeitpunkt war der Sieg gefährdet“, lobte Höly. Auch Topscorerin Laura Hartmann urteilte: „Das war von uns allen ein sehr starkes Zusammenspiel in der Abwehr und im Angriff. Wir haben alle gekämpft und einfach als Team zusammengespielt.“ HG: Myrianidou; Heitmann (3), Förste, Hartmann (7), Siegel, von Beeren (1/1), Zimmermann, Reißner, Aiello (5), Kößler (6/2), Marmol Carmona (4). mj

„Seit dieser Zeit bin ich auch auf der Suche nach einem Nachfolger beziehungsweise einer Nachfolgerin. Jetzt haben sich noch vergangenes Jahr gleich zwei gefunden, und die werden mit Sicherheit nicht einfach nur eine Nachfolge sein – sondern ich gehe fest davon aus, dass sie mit vielen Ideen die HG insgesamt, die Damen und die weibliche Jugend weiter voranbringen werden.“

HG-Chef Peter Knapp mag sich unterdessen nur sehr ungern von der gebürtigen Plankstadterin trennen: „Als wir fünf Jahre nach Gründung der HG im Jahr 2002 damit begannen, einen weiblichen Bereich aufzuziehen, war dies für die Verantwortlichen anfangs doch schwieriger als ursprünglich gedacht. Dass daraus im Lauf der Jahre auch eine sportliche Erfolgsgeschichte wurde, ist sicherlich auch Claudias Verdienst. Noch höher schätze ich aber ihr Engagement, langfristig tragfähige Strukturen aufzubauen und einen konstruktiven Geist der Kooperation in den Vordergrund zu stellen. Dafür gebührt ihr mein Dank.“

Rückendeckung aus dem Team

Kolb und Zachert haben sich ihrerseits schon intensiv Gedanken gemacht, wie sie die Übernahme der Verantwortung in der Sportlichen Leitung gestalten wollen.

„Auch wenn Claudia große Fußstapfen hinterlässt, freuen wir uns auf die kommenden Aufgaben und versuchen diese mit einen frischen Wind – genauso gut wie Claudia es immer tat – zu meistern. In diesem Zuge möchten wir auch vermehrt engagierte Spielerinnen in organisatorische Aufgaben mit einbeziehen“, betont das neue Führungsduo.

Dass die beiden noch aktiven Spielerinnen sehr gut miteinander harmonieren werden, steht wohl außer Frage. „Wir kennen uns immerhin schon seit der Grundschule und haben seit der E-Jugend zusammen Handball gespielt“, blickt die HG-Rückraumfrau Zachert zurück, die Claudia Hettenbach bereits zuletzt als Teammanagerin in der Badenliga entlastet und unterstützt hat.

„Wir mussten nicht lange überlegen und konnten uns gut vorstellen, im Umfeld der HG zusammen diese Aufgabe zu übernehmen“, ergänzt Kolb, die derzeit noch für den Drittligisten TSG Ketsch II aufläuft. „Claudia wird ihr Amt niederlegen, hat uns aber zugesichert, jederzeit für uns verfügbar zu sein. Dieselbe Unterstützung bekommen wir von der gesamten Führung der HG“, gehen Karolin Kolb und Saskia Zachert optimistisch in die Zukunft.