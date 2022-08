Karten für Waldhof-Spiel gewinnen

Gemeinsam mit Magenta Sport verlosen wir 3 x 2 Eintrittkskarten für das nächste Heimspiel des SV Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga gegen den Zweitligaabsteiger FC Erzgebirge Aue am Mittwoch, 10. August, 19 Uhr, das im Carl-Benz-Stadion ausgetragen wird. Wer mitmachen will, kann dies bis Donnerstag, 4. August, 15 Uhr, online unter dem Link www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Bitte das Stichwort „Waldhof“ in die Betreffzeile schreiben.

Weitere Infos stehen online unter www.svw07. de bereit. Für Fans, die nicht ins Stadion können, gibt es alle Spiele der 3. Liga live und in der Konferenz bei Magenta Sport. ali