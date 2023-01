Keeper Samet krönt seine starke Leistung

Es war ein wahres Herzschlagfinale in der D-Jugend-Kreisstaffel 5. Vor dem letzten Spieltag lag der TSV 47 Schönau an der Spitze mit drei Punkten Vorsprung vor dem SC Olympia Neulußheim und dem SV Altlußheim. Die Jungs aus Neulußheim hatten aber noch alles in der eigenen Hand, da sie das Spiel beim TSV 47 Schönau vor der Brust hatten.

Also gingen die SON-Spieler die Partie auf schwer bespielbarem Geläuf auch gleich entsprechend an. „Die Mannschaft zeigte ein sehr gutes Passspiel und viel Ruhe am Ball“, fasste SON-Jugendleiter Reiner Merkel zusammen. Nach dem Neulußheimer Führungstreffer stand ein ums andere Mal Torhüter Samet Sacli im Mittelpunkt, der seine starke Saisonleistung, in der er die zweitwenigsten Gegentore der Liga kassierte, krönte.

In der zweiten Hälfte stellten die Neulußheimer mit zwei schnellen Toren von Maurice Kirchgäßner und Rijad Ramicecic schnell auf 0:3. „In der restliche Zeit der Partie haben wir es geschafft, die Uhr mit viel Ballbesitz und überlegten Pässen run-terlaufen zu lassen“, berichtet Merkel. Nur wenig später war es amtlich: Ungeschlagen und mit dem deutlich besseren Torverhältnis vor dem Zweitplatzierten TSV 47 Schönau holte sich der von Werner Kirchgäßner trainierte SC Olympia Neulußheim die Staffelmeisterschaft der Herbstrunde.

Der SV Altlußheim, der am zweiten Spieltag vom Nachbarn mit 9:3 geschlagen worden war, lief als Dritter ins Ziel ein, ein Platz vor dem SC 08 Reilingen II. Ziel für die Rückrunde ist es, dass die Neulußheimer eine ähnlich famose Halbserie spielen und sich der ältere Jahrgang schon in Richtung C-Jugend orientiert. wy