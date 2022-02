Kein Glück in den Doppeln

Der TTC Ketsch ist in der Tischtennis-Oberliga der Frauen nach der fünften Niederlage in Folge auf den Abstiegsrelegationsplatz zurückgefallen. Beim TSV Herrlingen gab es eine 3:7-Niederlage, gleichzeitig siegte der TV St. Georgen beim Tabellenletzten TTC Lützenhardt 6:4 und zog an Ketsch vorbei.

„Die Niederlagen im Doppel waren Pech“, trauerte Mannschaftsführerin Jasmina Simon einem besseren Ergebnis nach. Melanie Berger/Vanessa Moch führten im fünften Satz gegen Rebeka Dani/Annika Müller 7:5, verloren aber noch 8:11. Simon spielte mit der erst zwölfjährigen Vivienne Zimmermann, die ihr Oberliga-Debüt feierte. Das Duo „Routine mit Jugend“ ging gegen Katrin Honold/Edith Karl sogar mit 2:1-Sätzen in Führung, unterlag aber noch 5:11 und 3:11.

Melanie Berger wieder da

In den Einzeln war erfreulich, dass Melanie Berger ihre ersten Rückrundensiege feierte. Sie bezwang Honold mit 3:1 und Dani mit 3:2 (11:3). „Melli ist wieder da, zwei super Siege“, freute sich Jasmina Simon, die nach gerade überstandener Krankheit nicht zur gewohnten Leistung fand (0:3 gegen Dani und 1:3 gegen Honold). Vanessa Moch holte mit 3:1 gegen Edith Karl den dritten Ketscher Punkt. Vivienne Zimmermann hielt sich gegen Annika Müller (0:3) und Edith Karl (1:3) für das erste Mal ganz ausgezeichnet.

„Nun greifen wir aber noch mal an“, kündigte Jasmina Simon mit Blick auf die nächsten beiden Spiele an. Dann geht es nämlich gegen die direkten Konkurrenten St. Georgen und Burgstetten. mra