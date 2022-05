Kein Spielraum für Niederlagen

Oftersheim. Trotz ungebrochener Siegesserie sieht das wöchentliche Arbeitsprogramm für Handball-Drittligist HG Oftersheim/Schwetzingen fast immer unverändert aus. Für Trainer Axel Buschsieper (kleines Bild) und sein Team gilt wie zuletzt gegen Volmetal und zu Beginn der Abstiegsrunde gegen Essen II und Söflingen, sich Kenntnisse über einen völlig unbekannten Gegner anzueigenen, diese zu verwerten und dann möglichst siegbringend auf der Platte umzusetzen.

Die drittletzte Begegnung in der Klassenverbleibsgruppe VI beim TSV Blaustein (Samstag, 20 Uhr) hat zwar dort nur noch statistische Bedeutung, nicht jedoch für ihren Gast HG, die weiterhin doppelte Punktzahlen braucht, um den abstiegsvermeidenden zweiten Rang zu halten, denn auch Essen und Haßloch haben wieder ihre letzten Begegnungen gewonnen, die drei Konkurrenten liegen nahezu gleichauf. Somit muss eine Niederlage unter allen Umständen vermieden werden.

© Wendl

Die Schwaben bereiten sich schon auf ihren Weg in die Oberliga vor, wollen aber nicht abschenken. Die letzten drei Abschiedsspiele aus der 3. Liga möchte das Team um Kapitän Steffen Spiß ordentlich über die Bühne bekommen und den Teamgeist auch wieder auf die Platte bringen. „Ziel ist es jetzt vor allem, am kommenden Samstag im letzten Heimspiel den Zuschauern, Fans, Sponsoren und allen Förderern des Blausteiner Handballsports zu zeigen, dass wir da sind. Und dann eben in der vierten Liga“, zeigt sich Spiß weiterhin kampfbetont.

Axel Buschsieper kann sich da auch nur wiederholen. Er bereite sein Team nach bestem Gewissen vor und er sei sich sicher, dass es wie in den Begegnungen zuvor bis zur letzten Sekunde alles geben werde, um mit zwei Punkten zurückzukehren. „Denn wir können nur auf uns schauen, auf Ausrutscher der anderen Mannschaften sollten wir nicht angewiesen sein“, betont der Übungsleiter. mj