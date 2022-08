Keine Spur von Favoritenrolle

Trifft der Tabellensechste auf den -sechzehnten, sind die Rollen ei-gentlich klar verteilt, oder? Wie häufig lautet die Antwort: Es kommt drauf an. So auch am vierten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga, wenn der SV Sandhausen am Samstag um 13 Uhr beim Karlsruher SC antritt.

Naturgemäß hat die Tabelle nach einer solch kurzen Zeit nur wenig Aussagekraft. Deshalb sieht Trainer Alois Schwartz seinen gut gestarte-ten SVS (sechs Punkte) gegen den weniger gut gestarteten KSC (ein Punkt) auch nicht als Favorit: „Nach drei Spielen kann man noch nicht von Favoriten sprechen. Bisher waren alle Partien sehr eng und das wird auch weiter so sein.“

Sein Karlsruher Pendant Christian Eichner schlägt da schon wesentlich forschere Töne an, zählt Sandhausen plötzlich sogar zu den potenziellen Aufstiegskandidaten. Angesichts des holprigen Starts der Fächerstädter ist das aber wohl eher eine psychologische Maßnahme, um Druck von seiner Mannschaft zu nehmen.

Schwartz jedenfalls lässt die Aussage kalt: „Mit der Wucht, der Tradition und dem neuen Stadion, das gerade gebaut wird, ist eher der KSC mittelfristig ein Kandidat, der in die erste Liga möchte. Der SV Sandhausen hat sich noch nie damit beschäftigt und wir werden das auch nicht tun.“

Ohnehin will der 55-Jährige nicht allzu viel auf den Gegner schauen: „Ziel ist es, unser Spiel auf die Wiese zu bringen“. Dennoch ist die Reise nach Baden für ihn auch eine Reise in die Vergangenheit. Zwischen 2017 und 2020 stand Schwartz in 103 Begegnungen für den KSC an der Seitenlinie und führte die Blau-Weißen von den Abstiegsrängen der dritten Liga zurück ins Unterhaus. „Ich hatte dort eine schöne Zeit, auf die ich auch stolz bin. Ich blicke gerne zurück“, so der gebürtige Schwabe.

Sack nicht zugemacht

Den Blick zurück warf der Übungsleiter auch noch mal auf den 1:0-Sieg gegen Düsseldorf. Der Auftritt in der zweiten Halbzeit habe ihn „gefreut, doch es hat mich geärgert, dass wir den Sack nicht vorher zugemacht haben“. Mehrere aussichtsreiche Kontersituationen vergab seine Elf wie auch schon gegen Bielefeld teils leichtfertig. Besonderer Trainingsschwerpunkt waren Umschaltmomente in dieser Woche allerdings nicht.

Ein Testkick am Wochenende gegen Astoria Walldorf II (Endergebnis 7:1) ermöglichte den Reservisten Spielpraxis. „Es war wichtig, dass auch diese Jungs mal wieder Minuten in die Beine bekommen haben. Es freut mich etwa für Cebio Soukou, der nach seiner Verletzung wieder 70 Minuten spielen konnte.“ In Karlsruhe werden außer Benedikt Grawe (Blinddarm-OP) und Arne Sicker (muskuläre Probleme) alle Mann an Bord sein.

Dass der ordentliche Saisonstart und die guten Leistungen von Spielern wie Janik Bachmann, Patrick Drewes oder Tom Trybull noch in dieser Transferperiode Begehrlich-keiten anderer Vereine wecken, hofft und glaubt Schwartz indes nicht. Flattert ein Angebot auf den Tisch von Mikayil Kabaca, gilt in Bezug auf die Schmerzensgrenze bei der Ablösesumme aber wohl auch für den Sportlichen Leiter: Es kommt drauf an.