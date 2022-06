(K)eine Überraschungbei Einteilung

Kaum war mit den Relegationsspielen der B-Klassen die Saison 2021/2022 endgültig abgepfiffen, da wurde schon die Staffeleinteilung für die neue Spielzeit veröffentlicht. Während in den oberen Spielklassen mit Ausnahme der jeweiligen Auf- und Absteiger nur wenig Bewegung ist, geht der Blick mehr in Richtung B-Klassen.

Im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung gibt es nur zwei Veränderungen – diese haben es aber in sich: Nach einigen Jahren Pause hat die Spvgg 06 Ketsch nun wieder eine dritte Mannschaft gemeldet und schickt diese in den Spielbetrieb. Nicht mehr dabei sein wird in der Saison 2022/2023 hingegen der VfL Hockenheim. Der Vierte der vergangenen Spielzeit wird erstmals in seiner 76-jährigen Vereinsgeschichte keine Mannschaft ins Rennen schicken. „Wir setzen eine Saison aus“, bestätigte VfL-Coach Uwe Zahn auf Nachfrage dieser Redaktion (weiterer Bericht folgt).

Kein VfL-Grün in der Kreisklasse B: Die Hockenheimer legen eine mindestens einjährige Spielpause ein. © Fischer

Derzeit ist die Kreisklasse B1 mit 16 Mannschaften eingeteilt, dies sei jedoch noch vorläufig, wie Staffelleiter Michael Mattern betont.

In der Landesliga spielen aus dem Verbreitungsgebiet FV 1918 Brühl, SV 98 Schwetzingen, Spvgg 06 Ketsch und ASV Eppelheim, in der Kreisliga FV 08 Hockenheim, SG Oftersheim, FV 1918 Brühl II und TSG Eintracht Plankstadt. SV Rohrhof, FC Badenia Hirschacker, Spvgg 06 Ketsch II, SC Olympia Neulußheim, SC 08 Reilingen und KSC Schwetzingen werden sich in der Kreisklasse A1 miteinander messen, in der Kreisklasse B1 der SV Altlußheim, SC 08 Reilingen II, TSG Eintracht Plankstadt II, SG Oftersheim II, SV Rohrhof II, Spvgg 06 Ketsch III, FV 08 Hockenheim II, SC Olympia Neulußheim II, FV 1918 Brühl III und SV 98 Schwetzingen II. Die SpG ASV/DJK Eppelheim II tritt unterdessen in der Kreisklasse B Heidelberg an.