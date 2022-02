Keita-Ruel ohne sportliche Zukunft beim SVS

Sandhausen. Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SV Sandhausen sucht immer noch nach einem Abnehmer für Daniel Keita-Ruel, obwohl der Transfermarkt in Deutschland bereits geschlossen ist. „In einigen Ligen ist er aber noch offen. Daniel Keita-Ruel hat also immer noch die Möglichkeit zu wechseln“, sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca der Deutschen Presse-Agentur über den zweiterfolgreichsten Torschützen der Vorsaison. In den Planungen des Tabellen-16. spielt der Stürmer mittlerweile aber wegen „unterschiedlicher sportlicher Auffassungen“ keine Rolle mehr. „Er ist weiterhin vom Training freigestellt und wird für den SVS nicht mehr spielen“, machte Kabaca deutlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Daniel Keita-Ruel ist ohne sportliche Zukunft beim SVS. © svs

Keita-Ruel könnte unter anderem noch nach Österreich, in die Schweiz oder in die Türkei wechseln, da die Wechselperiode in diesen Ländern erst zu einem späteren Zeitpunkt endet. Allein in der Wintertranferphase kamen acht neue Spieler zum SVS, fünf Profis haben Sandhausen in diesem Zeitraum verlassen. dpa/lsw