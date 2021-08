Ketsch geht mit 0:5 unter

In der Fußball-Landesliga fand die Partie zwischen dem ASV Eppelheim und dem FK Srbija nicht statt. Offenbar hatten die Mannheimer zu wenig Spieler. Ob die Begegnung nachgeholt wird, stand am Sonntag nicht fest.

Neun Punkte nach drei Spieltagen weisen Spitzenreiter FT Kirchheim und der Tabellenzweite FC Bammental auf. Der FC Türkspor Mannheim ist ebenfalls noch ungeschlagen. Nach dem 5:0 (3:0) zu Hause gegen Ketsch belegt das Team des Trainerduos Taner Dönmez und Serif Gürsoy Rang drei.

„Wir konnten endlich einmal das spielen, wozu wir uns auch in der Lage sehen“, freute sich Türkspor-Trainer Gürsoy. Die Ketscher versuchten mit Pressing, den Mannheimern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Doch das klappte nicht. Der FCT kombinierte sich stark aus der Bedrängnis und ging durch einen Doppelschlag von Izzedine Noura mit 2:0 in Front. Die Ketscher kämpften, hatten aber keine Mittel, den Spielfluss der Platzherren zu stoppen. Vor der Pause erhöhte Ayhan Sabah auf 3:0. Direkt nach Wiederanpfiff traf Rahmi Can Bas zum 4:0, spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden. Oguzhan Yildirim legte noch das fünfte Tor nach. „Wir haben die Treffer aus dem Spiel heraus gemacht, das hat mir sehr gut gefallen. Das war viel besser als das letzte Spiel in Horrenberg“, sagte Gürsoy. ümm