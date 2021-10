Die Ringer des KSV Ketsch peilen in der Oberliga den zweiten Tabellenplatz hinter dem ambitionierten Aufsteiger SV Germania Weingarten an. Beim KSV Malsch wurde Rang zwei bereits durch einen 36:4-Kantersieg gefestigt. Bereits in der Vorrunde hatte Ketsch die Malscher – allerdings mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft – mit 26:12 klar bezwungen. Zur Festigung der Platzierung in der ersten von

...