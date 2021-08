Ketsch gelingt Auftakt nach Maß

Fußball-Landesligist Spvgg 06 Ketsch feierte einen hochverdienten Auftakt nach Maß, gewann mit 3:0 (1:0) beim TSV Kürnbach. „Eigentlich hätten wir die Partie früher entscheiden müssen“, hatte 06-Trainer Marco Rocca nach einer einseitigen Begegnung nur einen Kritikpunkt vorzubringen.

Leonce Eklou erzielte erst in der 45. Minute nach einem schön vorgetragenen Angriff über die Außen das 0:1. Nach dem Seitenwechsel besorgte Nils Haubrich mit dem 0:2 die Vorentscheidung (51.). In der Schlussphase legte der starke Eklou mit seinem zweiten Treffer des Tages das 0:3 nach (90.). Kurz vor dem Ende feierte zudem Miguel Gundelsweiler von der zweiten Mannschaft sein Debüt in der Landesliga. wy