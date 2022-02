Ketsch II spielt nicht

Die Frauenhandball-Drittliga-Partie der Juniorbären von der TSG Ketsch II gegen die HSG Wittlich am Samstag in der Neurotthalle in Ketsch wurde am späten Freitagabend kurzfristig abgesagt.

Ketsch kann keinen spielfähigen Kader zur Verfügung stellen, wie der Verein mitteilte. „Die Verantwortlichen danken Wittlich für die Prüfung auf einen Ersatztermin, der aufgrund der engen Terminvorgaben nicht gefunden werden konnte“, heißt es weiter. Somit erhält Wittlich beide Punkte.

Für die HSG St. Leon/Reilingen geht es dafür an diesem Samstag (17.30 Uhr) beim Drittletzten TG 88 Pforzheim darum, den für den Klassenerhalt so wichtigen sechsten Platz zu verteidigen. Der Vorletzte Ketsch II hätte dabei wichtige Schützenhilfe leisten können mit einem Sieg. Nun muss sich St. Leon/Reilingen aus eigener Kraft retten. kaba