Mit dem Sieg vom vergangenen Wochenende im Rücken geht der TTC Ketsch in der Tischtennis-Oberliga der Frauen ins nächste Heimspiel. Am Samstag um 18 Uhr kommt der TTV Burgstetten in die Turnhalle am Rathaus. „Da können wir jetzt befreiter aufspielen und greifen natürlich wieder an“, gibt sich TTC-Mannschaftsführerin Jasmina Simon (Bild) optimistisch. „Wir haben gezeigt, dass wir trotz der

